「思っていた以上に大活躍」元フジ人気女子アナ、自宅の“遊具”に「羨ましい」の声
元フジテレビアナウンサーでタレント・平井理央が22日に自身のインスタグラムを更新し、子ども用にもらったという自宅にある“遊具”を公開。コメント欄に「羨ましい」といった声が寄せられた。
【写真】どうやって吊るしてるの!? 平井理央の自宅にある“遊具”
平井は2012年9月の退社までフジテレビのエースアナとして活躍。2022年12月に離婚を発表し、現在は2017年10月に出産した長女を一人で育てている。
そんな平井がこの日、「家にブランコのある生活 昨年、子どもの誕生日プレゼントに頂いて 思っていた以上に大活躍しています」と報告し、家の天井から吊り下がったブランコに腰掛ける姿を公開している。「子ども用だけど
仕事と家事に追われた日の 夜の気分転換に、実は私が一番乗ってるかも」「たった1〜2分でも 頭がふっと軽くなる感じ」と、自身も“愛用”していると明かしている。
コメント欄には「家の中にブランコなんて夢のようです」「家にブランコ羨ましいです」「家の中にブランコなんて夢のようです」といった声が寄せられている。
引用：「平井理央」インスタグラム（@riohirai_official）
