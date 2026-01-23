「グループLINE登録しなさいよ！」怒鳴るボスママに「だって──」転校生ママの『真っ当な一言』に納得

筆者の友人・S菜は娘を出産したタイミングで郊外に一戸建てを購入しました。子どもが多い地域ということもあり、複数のママ友とお付き合いがあったそうです。対応に困ったのは、以前からその地域に住んでいたボス的存在のMさんでした。

ボスママ

私は娘のクラスの保護者・Mさんというボスママがどうしても苦手でした。

Mさんはとにかく周囲から「すごい」「羨ましい」と言われないと不機嫌になり、自慢が多い人。





Kさん

彼女の機嫌を損ねると無視されることもあったため、私は「何とか波風を立てずにうまく付き合わなければ」と、無理に同調してばかりいました。

娘が小学校4年生になる頃、同じ学区に大きなマンションが建ち、複数名の転校生がやってきました。



娘のクラスにも男の子と女の子一人ずつが転入。



女の子の方は娘と仲良くなり、放課後に遊びに来ることが多くなりました。

ある日、授業参観と保護者会のために学校へ行くと、派手な服装をした若い保護者の女性がいました。



その女性は私が首から下げていた保護者用の名札を見て「あ！ こんにちは！ 初めまして」と声をかけてきたのです。

その女性の名札を見ると、娘と仲良くしている転校生のお母さん・Kさんでした。



「いつもおうちに遊びに行かせてもらってるのに、挨拶できなくてすみません！」



一見すると少し近寄りがたいオーラがありましたが、礼儀正しい人という印象を持ちました。

クレーム

事件が起きたのは運動会の時でした。



私とKさんが話していると、いきなりMさんがやって来て「ちょっと！ Kさん！ あなた、クラスのグループLINE登録してないでしょ！」と怒鳴りつけてきたのです。