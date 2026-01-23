広島のサンドロ・ファビアン外野手（２７）が２２日、エレフリス・モンテロ内野手（２７）とともに今年初めてマツダスタジアムを訪れ、新井監督の期待に応える活躍を約束した。指揮官は激しい定位置争いを示唆している中で、小園とファビアンはレギュラーと明言。ファビアンは「うれしい。後悔させない」と気合を入れ、チームを勝利に導くことを誓った。

底冷えする気温２度の広島に、頼れる助っ人が帰ってきた。タクシーのドアを開き、ゆっくりとマツダスタジアムに降り立ったファビアンは「オハヨウゴザイマス！」と持ち前のはじけるような“ファビスマイル”で報道陣に陽気にあいさつ。寒さを吹き飛ばすような明るさは今年も健在だ。

２１日にモンテロとともに来日。約３カ月半ぶりの日本に、「すごく満足していて、うれしい気持ちです」と頰を緩めた。今オフは走攻守のレベルアップを目指し、母国・ドミニカ共和国で自主トレを継続。１月に入ってから強度を上げている段階で、「日本の我慢強い野球に適応できるようなトレーニングを積んできています」と状態の良さに自信をのぞかせる。

昨季とは大きく違う立場でシーズンを迎えようとしている。新井監督は、チーム内での激しい定位置争いを期待している一方で、小園とファビアンのレギュラーは確約。指揮官からの厚い信頼に対し、「そう思ってくださっているのはうれしいですし、感謝の気持ちでいっぱい」と表情を引き締め、「監督を後悔させないように、できることを続けていきたい」と、主軸としての責任を全うする構えを示した。

来日１年目は１３８試合で打率・２７６、１７本塁打、６５打点をマークし、本塁打と打点でチーム２冠に輝いた。当然、２年目の今季は徹底マークが予想されるが、「我慢強くアプローチしていくことが大事」と冷静。２年目のジンクスを打ち破る準備はできている。

８年ぶりのＶ奪還を目指すチームにとって、ファビアンとモンテロの、ドミニカンコンビの活躍は欠かせない。「モンテロと自分がしっかりと１年間健康で戦い抜くことができれば、チームにとって非常にプラスになると捉えている。ケガだけはしないよう、彼と一緒に戦い抜いていきたい」と相棒との共闘を誓ったファビアン。浮上のカギを握る助っ人が、広島の街に歓喜を呼び戻す。