〈連日に及ぶ強姦、ドラム缶に入れてコンクリート詰めに…史上最悪の少年犯罪から35年後、準主犯格Bの義兄から一本の電話「Bは死にました」〉から続く

史上最悪の少年犯罪と呼ばれる「綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件」。事件から35年が経った2024年夏、元「ニュースステーション」ディレクター・山粼裕侍氏（現在は北海道放送報道部デスク）のもとに一本の電話がかかってきた。発信者は、準主犯格Bの義兄で、Bがトイレで亡くなったことを明かした。

【衝撃画像】顔はボコボコ、血まみれに…女子高生が4人の少年たちにコンクリ詰めにされた事件現場の写真を見る

加害者の「その後」の取材を続けてきた山粼氏の著書『償い 綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件 6人の加害少年を追って』より一部を抜粋して紹介する。（全2回の2回目／最初から読む）



再犯事件後にBが勾留されていた東京拘置所 著者撮影

◆◆◆

綾瀬事件についてインタビューが始まった

当日午後6時半。時間きっかりに現れた義兄は、私の記憶よりも背が高かった。20年ぶりに会う懐かしさよりも、緊張と少しの負い目が私の心を占めていた。

「お久しぶりです。よろしくお願いいたします」

黒いTシャツにジーンズ姿。ラフな格好だが、口調は礼儀正しい。「私の話が役に立つのなら」と話す謙虚さも、以前と変わらない。インタビュー用にイスや照明を準備した会議室に案内した。義兄が勤める会社の問題は撮影が終わったらヒアリングすることにして、まずは綾瀬事件についてインタビューを始めた。

「彼（準主犯格B）とはどういう関係性なんでしょうか？」

私は義兄とBとの関係から聞いた。義兄は私以外、どのメディアの取材にも応じていない。彼自身の素性を明かすことから始めるのが、何も知らない視聴者への道案内になるはずだ。

「義理の兄です」

「いつ義理の兄になったのですか？」

これも知っていることだが、改めて聞く。

「平成6（1994）年に、今の嫁と結婚をした際に、戸籍上そうなりました」

「今の嫁っていうのは？」

「先日離婚しましたので、今の嫁という言い方も変かな。嫁は彼の姉です」

「放送で言っても大丈夫ですか？」

「それは大丈夫です。はい」

義兄の妻は、Bの3歳上の姉だった。離婚したことを私はこの場で初めて知った。義兄という立場や離婚のことも、ありのまま報道することを了承してくれた。包み隠さず話そうとする正直なところも変わっていないようだ。

「Bが刑務所に入っていたのは知っていたんですか？」

「私ですか……。知っていました」

結婚する前に妻から弟が事件に関わっていたことを知らされていた。

「結婚を躊躇しなかったんですか？」

「それはなかったですね。それとこれとは別だなと考えて、これはもう自分に与えられた試練だなと思ったんで」

義兄が語る「試練」については20年前も聞いた言葉だ。

「こんな言い方したら変ですけど、薄気味悪い」

「Bと初めて会ったのはいつですか？」

「出所して、2日目ですね」

「第一印象はどうでしたか？」

「こんな言い方したら変ですけど、薄気味悪い。嫌な印象しかなかったですね」

「風貌とか表情とか、態度っていうのはどんな感じだったんですか？」

「もう“俺様”ですね……。自分がいちばんだぞみたいなそんな態度ですね……。元々ね、長身で、がたいのいい人間でしたから、そういうふうに見えたのかもしれませんね」

明かりを落とした暗い部屋で義兄にだけ照明が当たっている。義兄は言葉を選びながら、ときには考え込みながら、一言一言丁寧に答えていく。

「出所したあと、彼の様子や生活は？」

「出所したあとは、人生イチからですからローンもたくさん組めるし、自分のやりたいことはすべてできるんですね。それで高級車をローンで買ったりとか、まあとにかく目に余るぐらいの、ちょっとやりすぎじゃないかなっていう生活をし始めましたね」

「仕事はしていたのでしょうか？」

「仕事はですね、コンピューター会社に勤めたんですね。事件のときの弁護士の紹介で入社したのですが……。やっぱり事件のことが噂話になって、それで辞めて、それからはもうフラフラフラフラするようになって、それで仕事はしなかったですね……」

かつて同じ話は聞いていたものの、義兄にしか語れない言葉の数々が私の埋もれていた記憶を呼び起こし始めた。想定していた質問も、途中から意味をなさなくなる。インタビューそのものにドキュメンタリーの醍醐味が凝縮されたようだった。自分が理解していた景色が形を変えていくのを感じていた。

「彼は出所後に勤めていた会社を辞めてからはフラフラするようになって、仕事はしませんでした。母親に金を無心するようになりました」

義兄の話を聞きながら、24年前に加害者らを追った日々の記憶が鮮明に蘇ってきた。

（山粼 裕侍／ノンフィクション出版）