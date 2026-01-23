軽くてタフ、おまけに撥水！無印良品の「リップストップ」シリーズがジムや旅行に最適なわけ

春に向けてバッグを新調したくなる季節がやってきました。明るめカラー、はたまた定番のブラック。トートにショルダー、ボストンと手に入れたいアイテムは数あれど、どのブランドで手に入れるかも重要事項ですよね。

お気に入り且つ、使い勝手がよいアイテムを探すならばやっぱり無印良品は外せません。新作バッグを発売するたびにSNSなどで話題となる同ブランドですが、1月7日より発売の「リップストップ」シリーズも日常使いから旅にまで活用できると大バズり中。今回は、リュックにミニショルダー、ボストンなど全4アイテムが仲間入り。早速新作、その見どころをチェックしていきましょう。

新作に共通するのは、リップストップ生地を全面に採用していること。同素材はナイロン地に強度の高いポリエステルの糸を格子状に織り込み、非常に丈夫なうえ、軽量であるのが特徴です。テントに寝袋、パラシュートなどに使われているアウトドア派にはお馴染みの素材をバッグに使用し、一部には撥水加工をプラス。日々の過酷な通勤・通学・旅と使いどころを選ばないアイテムに仕上がっています。

▲「撥水 リップストップ リュックサック」

「撥水 リップストップ リュックサック」（4990円）は、本体上部が大きく開く仕様を採用。ドローコードでキュッと絞って閉めるタイプで、スムーズな出し入れが可能です。荷物の量に合わせて調整ができるので想像以上に使い勝手もいいんです。

フロントには、深めのメッシュポケットも装備。頻繁に出し入れするアイテムはこちらへ。

サイドにもポケットと荷物の固定ができるバンジーコードも。雨具やトレーニング用のウエアなどを挟んでおくのもよさそうですね。

▲「撥水 リップストップ ミニショルダーバッグ」

続いては「撥水 リップストップ ミニショルダーバッグ」（2990円）。サイドのマチによって底部分が広がり、容量を調整できます。財布やスマホなど最低限の荷物で出かける時や、機内持ち込みでコンパクトに身につけたいときはそのまま。ペットボトルやスナックなどを入れてちょっとした街歩きなら幅広にと、シーンに合わせた使い方ができます。同色のバックルで統一感を出せるのも◎。

▲「撥水 リップストップ ショルダーバッグ」

ドローコードで形状が変えられる「撥水 リップストップ ショルダーバッグ」（3990円）にもご注目を。こちら通常は筒形ですが、キュッと絞ると俵風に。より体にフィットさせることができるんです。背負ったままでも荷物が取り出せるようサイドには入れ口を用意。細かいこだわりが使いやすさをサポートしてくれます。前面のメッシュポケットは小物の収納に便利です。

▲「撥水 リップストップ ボストンバッグ」

4品目は「撥水 リップストップ ボストンバッグ」（6990円）。手持ちに加え、ショルダーベルトで背負うことも。サイドのスナップボタンで、トート風、ブリーフ風とフォルムを変えられます。さらに両サイドの背面ポケットを開けることで筒状のモノが通せるように。ヨガマットなどを収納するのにもってこい。ジム・ヨガ用バッグとしても活用できます。コンパクトにもなるので旅バッグに1つ忍ばせておくのもお勧めです。

なお、いずれのアイテムもブラック・ライトグリーン・モカなどの使いやすい色合いで展開。オフホワイトは春以降に発売予定です。カジュアルな雰囲気な上、ベーシックなタイプで幅広いシーンで活用できる4品。春のお出かけに向けて、お好みの1品を手に入れてみるのが良さそうです。

＜文／GoodsPress Web＞

