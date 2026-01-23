¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï·ãÅÜ¤·¤¿¡×ÆüÃæ·è¾¡¤òÁ°¤Ë¡ÄÃæ¹ñ¤´°Õ¸«ÈÖ¤Î¡ÈÆüËÜ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡ÉÈ¯¸À¤ËÈãÈ½»¦Åþ¡ªÃæ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬±ê¾å¤Ö¤ê¤òÊóÆ»¡ÖÃÑ¤º¤Ù¤µ¶¤ÎÀìÌç²È¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡Ãæ¹ñ¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¤¬È¯¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¡È±ê¾å¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¸½ÃÏ£±·î24Æü¤ËÏ¢ÇÆ¤ò·ü¤±¤ÆÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆüÃæ·èÀï¤òÁ°¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢¥É¥ó¡¦¥ë¡¼»á¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ø¥½¡¼¥Õ¡¼¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬É¬¤º¾¡¤Ä¡£ÆüËÜ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤è¤ê¤â³Ú¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÏÉ¬¤º¾¡¤Ä¡£ÆüËÜ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬½à·è¾¡¤Ç£³¡Ý£°¤È²÷¾¡¤·¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¤è¤ê¤â¡¢ÆüËÜ¤Î¤Û¤¦¤¬Í¿¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê¼çÄ¥¡¢¤½¤·¤Æº¬µò¤Î¤Ê¤¤¡ÖÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ä©È¯Åª¤Ê°ì¸À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¿·Ï²ÂÎ°é¡Ù¤Ï¡Ö¥É¥ó¡¦¥ë¡¼¤ÎÈ¯¸À¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¡£¡ØÃÑ¤º¤Ù¤µ¶¤ÎÀìÌç²È¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¼éÈ÷¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿¡×¤Èµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂÐÀïÁ°¡¢ÃøÌ¾¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¼Ô¤Î¥É¥ó¡¦¥ë¡¼»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤è¤ê¤âÆüËÜ¤Ë¾¡¤ÄÊý¤¬´ÊÃ±¤À¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÇËÌÇ¤¹¤ë¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥É¥ó¡¦¥ë¡¼¤ò¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤È¥¯¥ê¥Ã¥¯¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Àð¾ðÅª¤Êµ¶¤ÎÀìÌç²È¤À¤È¸«¤Ê¤·¤¿¤Î¤À¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥ó¡¦¥ë¡¼»á¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó½Å»ë¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤Î¶¯¤µ¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹Àï½Ñ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËÃæ¹ñ¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª´ÆÆÄ¤¬Ë¾¤àÀï½Ñ¤À¡£Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¥é¥¤¥ó¤¬Á°Àþ¤Ë¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï½à·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë£³¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤Î°Õ¿Þ¤òÅÁ¤¨¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥É¥ó¡¦¥ë¡¼»á¤Ø¤Î·ÚÊÎ¤ò±£¤µ¤º¡¢Èà¤òÃæ¹ñ¤ÇºÇ°¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¤¬¥¢¥¸¥¢¤ÇºÇ¶¯¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢U-23ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¤ÏÆüËÜ¤À¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Îº¹¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡×¡È£²ºÐ¾å¡É¤Î´Ú¹ñ·âÇË¤ÎÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÂÐÀï¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃ¦Ë¹¡ª¡ÖÆüËÜ¤Ï£²ºÐ²¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¸½ÃÏ£±·î24Æü¤ËÏ¢ÇÆ¤ò·ü¤±¤ÆÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÆüÃæ·èÀï¤òÁ°¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃøÌ¾¤Ê¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢¥É¥ó¡¦¥ë¡¼»á¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ø¥½¡¼¥Õ¡¼¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬É¬¤º¾¡¤Ä¡£ÆüËÜ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤è¤ê¤â³Ú¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÏÉ¬¤º¾¡¤Ä¡£ÆüËÜ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¿·Ï²ÂÎ°é¡Ù¤Ï¡Ö¥É¥ó¡¦¥ë¡¼¤ÎÈ¯¸À¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¡£¡ØÃÑ¤º¤Ù¤µ¶¤ÎÀìÌç²È¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¼éÈ÷¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿¡×¤Èµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂÐÀïÁ°¡¢ÃøÌ¾¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¼Ô¤Î¥É¥ó¡¦¥ë¡¼»á¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤è¤ê¤âÆüËÜ¤Ë¾¡¤ÄÊý¤¬´ÊÃ±¤À¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÇËÌÇ¤¹¤ë¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥É¥ó¡¦¥ë¡¼¤ò¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤È¥¯¥ê¥Ã¥¯¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢Àð¾ðÅª¤Êµ¶¤ÎÀìÌç²È¤À¤È¸«¤Ê¤·¤¿¤Î¤À¡×
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥ó¡¦¥ë¡¼»á¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó½Å»ë¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤Î¶¯¤µ¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹Àï½Ñ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤ËÃæ¹ñ¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª´ÆÆÄ¤¬Ë¾¤àÀï½Ñ¤À¡£Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¥é¥¤¥ó¤¬Á°Àþ¤Ë¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï½à·è¾¡¤ÇÃæ¹ñ¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë£³¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤Î°Õ¿Þ¤òÅÁ¤¨¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥É¥ó¡¦¥ë¡¼»á¤Ø¤Î·ÚÊÎ¤ò±£¤µ¤º¡¢Èà¤òÃæ¹ñ¤ÇºÇ°¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¤¬¥¢¥¸¥¢¤ÇºÇ¶¯¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢U-23ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¤ÏÆüËÜ¤À¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Îº¹¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡×¡È£²ºÐ¾å¡É¤Î´Ú¹ñ·âÇË¤ÎÂç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÂÐÀï¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃ¦Ë¹¡ª¡ÖÆüËÜ¤Ï£²ºÐ²¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Û