「完全に冷遇されている」英２部で出場133分の松木玖生、北欧強豪の“補強候補”として地元メディアが報道「放出する準備ができている」
イングランド２部のサウサンプトンに所属するMF松木玖生は、今シーズン、リーグ戦では５試合（133分）しか出場していない。うちスタメンは一度だけだ。
そんな日本期待の22歳を、デンマークの強豪ブレンビーの補強候補として現地メディアが紹介した。
デンマークメディア『３POINT』は、ブレンビーからリヨンに移籍したノア・ナルティの後釜候補となる選手をピックアップ。松木について、こう紹介している。
「ギョズテペへのローン移籍を経て、マツキはサウサンプトンに復帰したが、チャンピオンシップでの25-26シーズンは彼にとって大きな失望となった。彼は完全に冷遇され、長期間チームに留まることができなかった。2028年までの契約を残しているが、イングランドの地元メディアは2026年１月に、クラブがローン移籍か完全移籍で彼を放出する準備ができていると報じている」
そして、昨シーズンまでブレンビーで活躍し、フライブルクへとステップアップを果たした鈴木唯人を引き合いに出し、「選手として、ユイトと非常に似た点が見られる」と続けている。
「彼は非常に技術的に優れており、優れたテクニックとアグレッシブさ、そしてインテンシティを兼ね備えている。彼は並外れたモーターを持ち、高強度の運動量を豊富にこなす。カウンタープレッシングにも強く、ボール奪取も得意だ。昨夏、サウサンプトンが彼を獲得したのも当然と言えるだろう。彼はまだ開花していないポテンシャルを秘めた選手だ」
現時点で、実際に具体的な動きがあるわけではない。ただ、サウサンプトンで満足な出場機会が得られない状況が続けば、チームを離れる可能性は否定できない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「マジですげえ」ファンが驚嘆した松木玖生の鮮烈弾！
そんな日本期待の22歳を、デンマークの強豪ブレンビーの補強候補として現地メディアが紹介した。
デンマークメディア『３POINT』は、ブレンビーからリヨンに移籍したノア・ナルティの後釜候補となる選手をピックアップ。松木について、こう紹介している。
そして、昨シーズンまでブレンビーで活躍し、フライブルクへとステップアップを果たした鈴木唯人を引き合いに出し、「選手として、ユイトと非常に似た点が見られる」と続けている。
「彼は非常に技術的に優れており、優れたテクニックとアグレッシブさ、そしてインテンシティを兼ね備えている。彼は並外れたモーターを持ち、高強度の運動量を豊富にこなす。カウンタープレッシングにも強く、ボール奪取も得意だ。昨夏、サウサンプトンが彼を獲得したのも当然と言えるだろう。彼はまだ開花していないポテンシャルを秘めた選手だ」
現時点で、実際に具体的な動きがあるわけではない。ただ、サウサンプトンで満足な出場機会が得られない状況が続けば、チームを離れる可能性は否定できない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「マジですげえ」ファンが驚嘆した松木玖生の鮮烈弾！