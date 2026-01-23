「恐ろしい」日韓戦で露呈した“差”に落胆　母国紙が言及した韓国サッカーの現況「選手たちは兵役免除の特例に重きを置く」【U-23アジア杯】

日本との攻防に敗れた韓国(C)Getty Images

宿命のライバル対決で見せつけられた「差」に落胆の声は広まった。

「日韓の差を実感させる90分だった」（日刊紙『朝鮮日報』）

そう記されたほどの内容で、小さくない話題となったのは、現地時間1月20日に行われた日本代表と韓国代表による「AFC U23アジアカップ・サウジアラビア」の準決勝だ。2年後のロサンゼルス五輪を見据えた中で実現したライバル対決は、21歳以下の選手を揃えた前者が、36分に小泉佳絃が挙げた虎の子の一点を守り抜いて1-0で勝利した。

最少得点差での敗北ではあった。しかしながら、“2歳年下”となる21歳以下のメンバーで構成した日本に対して、韓国は内容で圧倒された。とくに前半はシュート数が1対10と差を付けられ、押し込まれ続けた。

日本の支配的なサッカーに成す術がなかった韓国イレブン。そのパフォーマンスを目の当たりにし、国内メディアでは未来を不安視する意見が噴出した。日刊紙『朝鮮日報』は、今回の敗北よりも「未来のないサッカーが恐ろしい」と糾弾。兵役免除が懸かる今年9月に名古屋で開催されるアジア大会を重視した代表の姿勢に苦言を呈した。

ピッチ内外で組織的に太刀打ちができず、日本に力なく敗れた。その内容を「無気力だ」と断じた同紙は、「長期的な競争力より兵役免除の特例という目の前の“実”を選んだ彼らだが、それにふさわしい力すら見せなかった。今、韓国サッカー界が置かれた現状は、『今』と『未来』の両方で日本に後れを取っている」と嘆いた。