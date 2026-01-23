京王電鉄が公開した新型通勤車両「2000系」

京王電鉄は1月31日から新型通勤車両「2000系」の営業運転を始める。10両編成のうち5号車に大型フリースペースを備え、「全ての世代に優しい」車両を目指したという。運転開始を前に、1月17日にメディア向けの試乗会が開催された。これまでの車両とどのように違うのか。バリアフリーの取り組みにも詳しいジャーナリストの田中圭太郎氏が取材した。

（田中圭太郎：ジャーナリスト）

アンケート結果から大型フリースペース設置を決定

新車の匂いがする車内を歩いていくと、10両編成の中央に位置する5号車に特徴的な空間が現れる。

2000系に設置された「ひだまりスペース」

「ひだまりスペース」と名付けられたこの空間は、1両のうち約半分が座席ではなくフリースペースになっている。中央の衝立はカーブするなどやや複雑な形状で、いたるところに手すりや腰当てクッションがある。

「車内の動線と機能性を考慮しました。手すりは低いところにもありますので、小さなお子様や、ベビーカーに座ったお子様も掴むことができます。車椅子のお客様には、横向きの手すりも掴んでいただけると思います。手すり以外にも、寄りかかることができるスペースもあります」（京王電鉄車両電気部車両企画担当の佐々木昌課長）

子どもから高齢者、車いす利用者などあらゆる乗客が掴みやすい手すりを検討した。写真人物は佐々木課長

「ひだまりスペース」は、京王電鉄としては初めて導入した大型フリースペースだ。新型車両を設計するにあたって、京王線を月に1度以上利用している1300人と社員800人にウェブでアンケートを実施。設問の中に大型フリースペースの導入について聞いたところ、希望する声が半数を超えていた。

東京都の総人口が増え続けるなど、首都圏の鉄道は、人口減に悩む地方とは異なる環境に置かれているように見える。ただ、高齢者の増加という変化からは逃れられず、2030年ころには首都圏の人口もピークを迎えると予測されている。一方で少子化への対応として、子ども連れが利用しやすい車両の整備も求められる。

2000系の開発では、ほかにも乗客が安全で快適に利用できる工夫を盛り込んだ。

主な工夫のひとつが、「ひだまりスペース」の名前の由来となっている大きな窓。子どもが車窓を眺めやすいように、床から50センチの位置から高さ124センチ、幅193センチの大型窓を設置した。ベビーカーに乗っている子どもにも流れる景色が見やすくなるように、手すりの形にも配慮した。

「ひだまりスペース」の大型窓

もうひとつが握り棒や手すり、腰当てを多数用意したこと。手すりと腰当ては「ひだまりスペース」の衝立だけではなく、優先席とともに各車両に1か所設置した。車椅子やベビーカーのためのスペースにも配置している。

握り棒や手すり、腰当てを各所に設置

「こういうスペースがあると乗りやすい」

メディア向けの試乗会だったこの日、利用者を代表して2組の家族も試乗した。電車が好きだと話す6歳の男の子は、「座席の形が違う」「窓が低かった」といつも乗る電車と違う点を挙げ、「楽しかった」と笑顔を見せた。同乗した保護者は、ひだまりスペースについてこう語った。

「子どもが小さいときベビーカーで移動すると、混んでいると入りづらかったり、あまりに混んでいる時は電車を見送ったりすることもありました。こういうスペースがあると乗りやすいのと、スペースをわざわざ空けていただいた時の気まずさとか居心地の悪さは感じにくいのかなと思います」

京王電鉄が2000系車両に込めたコンセプトは『もっと、安全に、そして安心して、これからもずっと、のっていただける車両を。全ての世代に、やさしく、そしてワクワクしてもらえる車両を』というもの。「ひだまりスペース」とともに、このコンセプトを体現しているのが車両のデザインだ。

外観のデザインは「ラウンド型」。前面と側面ともに円をモチーフにすることで、多くの人が優しさを感じ、安心できる車両を表現した。

車両前面やライトは丸みを帯びたデザインに

AIを活用して外観や客室の内装のデザインを評価

また、円のデザインは全面ガラスを採用した引戸や、座り心地に配慮した形状にした座席にも採用されている。ほかにも、吊手の数を増やすとともに高さを見直したほか、運転席の後ろにある窓を低い位置にまで広げて、小さな子どもでも、運転席や走行する列車の前方（または後方）が見えるようにした。

円の模様が取り入れられた座席

小さな子どもでも運転席が見える

外観と内装の決定にはAIも活用した。まず前述のアンケートや座談会で出た意見を取り入れながら、車体メーカーのデザイナーが数点のデザインを提案。そこからグループ会社の感性AI株式会社が開発した「感性AIアナリティクス」によって、コンセプトに最もマッチするデザインを評価した。

電車での移動を敬遠していた層に乗ってもらいたい

「ひだまりスペース」が5号車にあるのは、京王線のほとんどの駅でホームの中央部にエレベーターがあるからだ。エレベーターから近い場所として5号車を選んだ。

京王電鉄ではこれまでも、駅などの安全性や利便性の向上に取り組んできた。ラグビーワールドカップ2019や、東京2020オリンピック・パラリンピックの会場に近い京王線飛田給駅では、2019年に大型エレベーターを増設したほか、ホームドアを新設。東京2020開催後も、京王線や京王井の頭線でホームドアの設置を進めるとともに、車両とホームの段差を縮小する工事を行っている。

取り組みはハード面だけではない。駅の係員や乗務員の全員が、ユニバーサルマナー検定の資格を取得している。これは高齢者や障害者、ベビーカー利用者、外国人など、多様な人たちと向き合うマインドとアクションを身につけているかを問うものだ。同社の資格取得者は500人以上に及ぶ。

また、視覚障害がある乗客への対応についても、日本盲導犬協会の協力のもとで学んでいる。2000系車両の全てのドアには、ドアが開いている間にチャイムが鳴る設備も導入した。今回の車両の開発には、乗客の減少などさまざまな背景があると佐々木課長が明かす。

「コロナ禍を経まして、乗降するお客様は減っています。回復はしてきているものの、コロナ前に比べると多少減っている状況です。車両部門としては、今までベビーカーを使ったお客様やシニアのお客様は、もしかしたら電車での移動を敬遠されていた可能性があると思っています。

そういうお客様に、安心してこの車両に乗ってもらいたいという思いも含めまして、大型フリースペースなどの設置にいたりました。初めて導入しましたので、お客様の反応を見てからになりますが、バリアフリーなどでは今後もしっかり対応していきたいと思っています」

2000系の営業運転開始は1月31日から。1月24日には一般向けのお披露目会のほか、撮影会や試乗会も予定されている。当初は10両1編成で運転し、2027年3月までに40両を導入する計画だ。列車の走行位置は京王アプリで確認できる。

2000系のような車両が少しずつでも増えていくことによって、誰でも気兼ねすることなく列車を利用できるようになるかもしれない。むしろそうした環境を作ることは、少子高齢化が進む中では本来あるべき姿ではないだろうか。

筆者：田中 圭太郎