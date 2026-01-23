今は姿を消した、食堂の思い出。

【プレイリスト】音声で聞く体験談

とっさの「声かけ」が、自分の命を救ってくれたのです。

＜Aさん（埼玉県・20代女性） からのおたより＞

私が3歳の時の話です。

私は一人っ子で、きょうだいがいません。

小さい頃は歩くのが遅かったし、喉に生まれつきの問題があって喋れませんでした。

母が会計しているうちに...

年少で保育園に通っていた頃、幼い私と父母の3人で食堂に行きました。食事のあと、母が会計をしていた時のこと。

幼い私は自動ドアのほうへ行ってしまい、道路へ飛び出して車にひかれそうに......。

食堂のおばさんが母に、私が「（外に）出ちゃったよ」と伝えてくれたので、母が私を抱き上げて無事でした。

幼い子の道路への飛び出しは、よくありますよね......。

もしひかれていたら、私はけがをしていたか、死んでいたかもしれません。

もう食堂はなくなってしまいましたが、今でも覚えています。

私はもう、大人になりました。

あの時はごめんなさい。

本当にありがとうございました。



