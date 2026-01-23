天皇杯・皇后杯 2026年全日本卓球選手権大会(20日〜25日、東京体育館)

6日間にわたる全日本卓球選手権が20日に開幕。一般の部とジュニアの部に出場している張本美和選手は22日すべて勝利し、試合後にコメントしました。

一般の部でシードの張本選手は、4回戦から登場し、4-0で勝利。4連覇を目指すジュニア部門では3回戦から登場し、3試合を3試合ストレートで勝利しました。

計4試合で1ゲームも渡すことなく勝ちを収めた張本選手は試合後、「まずは全勝で終われてうれしい気持ちと、ジュニアの方では3試合をして初戦では自分より年下で、それを見て自分最高学年なんだって感じた」とコメントしました。

続けて、「(ジュニア部門を)4連覇したい気持ちはありますが、簡単なことではないですし、自分は高校2年生で、年下で強い選手もいる。いつ負けてもおかしくないと自覚しながら練習してきた」と意気込みました。

また、張本選手は、シニアの部で過去2年連続で決勝進出するも、いずれも早田ひな選手に敗戦。「シニアは優勝したことないので、優勝したい。自分の中で悔いなく全力で。結果にもこだわりたいが、海外で日本人選手と対戦して、さっきも話したが、いつ負けてもおかしくないと感じているので、難しいことに挑戦する気持ちで頑張りたい」と闘志を燃やしました。