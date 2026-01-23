ニューストップ > スポーツニュース > ゴルフニュース > 女子プロが使用するパターは何型が多い？実は古くからのあのタ… 女子プロが使用するパターは何型が多い？実は古くからのあのタイプが人気 女子プロが使用するパターは何型が多い？実は古くからのあのタイプが人気 2026年1月23日 6時0分 ワッグルONLINE リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ベテラン、中堅、初優勝した選手まで。女子プロのセッティングには、鹿又も驚く新しいトレンドがあった！※選手の成績やデータは2025年10月11日現在 竹村真琴、“初の写真集”が発売！ 菅沼菜々、初の写真集発売！ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト まさに「全アマチュア向け」！ 飛ばせる“限定シャフト”がついに発売開始！昨年の3勝に貢献したエースパター昨年の初優勝から3勝目までパターはブレード型の「ピンPLDミルドアンサー2」。昨年の最終戦ではロフトを1度寝かして4度にしていた。桑木が使用しているのは通常モデルよりヘッド重量を重くして、溝を浅くしたプロトタイプSETTINGドライバー：ブリヂストンBX1 LS（ロフト角/9度､シャフト/ディアマナBB・53-S）3W：ブリヂストンB1ST（ロフト角/15度）3・4UT：ブリヂストンB2HY（ロフト角/19、22度）#5-PW：ブリヂストン241CB（シャフト/N.S.プロ850GH・S）GW・AW・SW：ブリヂストンBRM2（ロフト角/48、52、58度）パター：ピンPLDミルドアンサー2桑木志帆●くわき・しほ/2003年生まれ、岡山県出身。昨年3勝、今季もトータルドライブ1位。大和ハウス工業所属。2020年モデルの人気ブレード金澤の初優勝に貢献した「オデッセイホワイト・ホットOG#1WS」。2020年モデルだが、今でも女子ツアーで使用者が多い人気のブレード型。プロデビュー直後はマレット型を使っていたが、今季は幅広ブレード型をエースパターにしているSETTINGドライバー：本間ゴルフTR20（ロフト/9.5度、シャフト/ディアマナBF・50-S）3・5・7W：本間ゴルフツアーワールドGS（ロフト角/15、18、21度）5・6UT：本間ゴルフツアーワールドTW717（ロフト角/25、28度）#7-PW：本間ゴルフツアーワールドTW757Vx（シャフト/N.S.プロ850GH・S）GW：本間ゴルフツアーワールドTW-W（ロフト角/48度）AW・SW：フォーティーンRM-22（ロフト角/50、56度）パター：オデッセイホワイト・ホットOG#1WS金澤志奈●かなざわ・しな/1995年生まれ、茨城県出身。プロ9年目での初勝利をメジャー優勝で飾る。クレスコ所属。ワイド系のブレード型が人気今年のパターといえば、ゼロトルクが大きな話題になりました。また、ここ数年のトレンドでも大型マレットが主役でしたが、今の女子ツアーはブレード型に回帰する選手が増えています。ブレード型の利点は操作性のよさ。金澤志奈選手が使っているような少し幅広のブレード型は「昔ながらのブレード型」よりも安心感・寛容性があるのが魅力です。試打・解説＝鹿又芳典●かのまた・よしのり/多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。構成=野中真一写真=小林司、高木昭彦、荒木大然撮影トーナメント＝ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン【あわせて読みたい】“激スピン”で話題のウェッジを石井良介が試打！即買い換えることに…!?