プロ野球・巨人の田中将大投手が22日、ジャイアンツ球場で報道陣の取材に応じ、楽天でチームメートだった則本昂大投手の入団について「まさかという感じでしたね。また、一緒のユニフォームを着て戦うことになるとは想像もしてなかったので、うれしく思います」などと歓迎しました。

則本投手は2013年にルーキーとして開幕投手を務め、その年24勝0敗だった田中投手とともに先発の柱として、チームの日本一に貢献しました。

巨人への入団が決まったときには電話で「一緒に頑張ろう」と声をかけたそうですが、「もう本当びっくりしましたよ、聞いた時は。ただもうこっちとしては電話が来た時には球団決まったんだろうなって、アメリカのどっかの球団に決まったんだろうなっていうテンション出たら、また同じユニホームで。『え？ほんまに？』っていう驚きでしたね」とかなり驚いたことを明かしました。

「また一緒にやれるっていうのも、縁だと思うんで、彼に負けないように僕も頑張らないと、っていう気持ちです。ただね、同じポジション争うことになればね、そこは自分がやっぱり勝っていかないといけないと思うし、自分のやることやって、しっかりとやれればなと思っています」

かわいい後輩といえど、先発の座は譲らない、田中投手の巨人での2年目が幕を開けます。