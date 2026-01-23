¡Ú½°±¡Áª2026¡Û¹ñÌ±¤ÎÄé»á¤¬²ñ¸«¡ÖÆ¯¤¯À¤Âå»Ù¤¨¤ë¡×¡¡1¶è
¡¡27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¤Î½°±¡Áª¤òÁ°¤Ë¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¸©Ï¢¤Ï22Æü¡¢¸©Ä£¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÂçÊ¬1¶è¤Ë¿·¿Í¤ÎÄé½ßÂÀ»á¡Ê47¡Ë¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅÞËÜÉô¤Ï³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤ÎÍÊÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µþÅÔÉÜµÄ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸õÊä¼Ô¸øÊç¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿Äé»á¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£Äé»á¤Ï¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¡¢Æ¯¤¯À¤Âå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»Ù¤¨¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô½Ð¿È¡£Á°²ó½°±¡Áª¤ÇÅÞ¤¬»Ù±ç¤·¤¿¸½¿¦µÈÎÉ½£»Ê»á¡Ê67¡Ë¤¬¡¢º£²ó¤âÌµ½êÂ°¤ÇÎ©¸õÊä¤òÍ½Äê¤¹¤ë¡£Äé»á¤Ï¡Ö»ä¤ÏÄ©Àï¼Ô¡£·ãÀï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£1¶è¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î±ÒÆ£Çî¾¼»á¡Ê46¡Ë¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎÌîÃæ¤·¤ó¤¹¤±»á¡Ê39¡Ë¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î»³²¼³¡»á¡Ê49¡Ë¤Î¿·¿Í3¿Í¤â½ÐÇÏÍ½Äê¡£¡ÊÃæÌî¹ä»Ë¡Ë