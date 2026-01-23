¡ÎÂçÊ¬¸©¡ÏÆüÅÄ»Ô¡¦ÃæÄÅ¹¾¤ÎÂäÀ¸¶â»³¡¡º½¶âºÎ¤ê1000±ß¤ËÃÍ¾å¤²¡¡»ÅÆþ¤ìÃÍ¹âÆ¡ÖÍý²ò¤ò¡×¡¡¤¤ç¤¦¤«¤é
¡¡ÂçÊ¬¸©ÆüÅÄ»ÔÃæÄÅ¹¾Â¼¤ÎÃÏÄìÇîÊª´Û¡ÖÂäÀ¸¶â»³¡×¤Ï23Æü¤«¤é¡¢Íè¾ì¼Ô¤Îº½¶âºÎ¤êÂÎ¸³¤Î°ìÈÌÎÁ¶â¤ò¸½¹Ô830±ß¤«¤éÀé±ß¤ËÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¡£ÉÔ°ÂÄê¤Ê¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦¶â¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢»ÜÀß¤ò½êÍ¤¹¤ë»Ô¤¬¾òÎã¤ò²þÀµ¤·¡¢±¿±ÄÂ¦¤Ï170±ß¤Î¥¢¥Ã¥×¤ò·è¤á¤¿¡£ÂäÀ¸¶â»³¤Ï¡ÖÃÍ¾å¤²¤Ï¿´¶ì¤·¤¤¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Íè¾ì¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¤Î°Ý»ý¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÂäÀ¸¶â»³¤Ï¡¢»ØÄê´ÉÍý¼Ô¤Î°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡¦ÃæÄÅ¹¾Â¼ÃÏµåºâÃÄ¤¬±¿±Ä¡£º½¶âºÎ¤êÂÎ¸³¤Ï¡¢¹£Æ»¸«³Ø¤Ê¤É¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÉßÃÏÆâ¤Îº½¶âºÎ¼è¾ì¤Ç»®¤ò»È¤Ã¤Æ¿å¤ËÄÒ¤«¤Ã¤¿º½¤ò¤¹¤¯¤¤¡¢¶â¤ÎÎ³¤òÃµ¤·½Ð¤¹ÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¡£ºòÇ¯¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤ÇÌó2Ëü7Àé¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡º½¶â¤Ï³°¹ñ»º¤Î¤â¤Î¤ò¶È¼Ô¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬¸²Ãø¤È¤¤¤¦¡£¶â²Á³Ê¤Î»ØÉ¸¤È¤µ¤ì¤ëÃÏ¶âÂç¼ê¤ÎÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬ÀßÄê¤¹¤ëÅ¹Æ¬ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë1¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê9Àé±ßÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢25Ç¯¤Ï2Ëü±ß¤òÆÍÇË¡£º£·î¤Ë¤Ï2Ëü6Àé±ßÂæ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡¶â²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ËÈ¼¤¤¡¢ÂÎ¸³ÎÁ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÃÊ³¬Åª¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢24Ç¯¤Ë°ìÈÌÎÁ¶â¤ò830±ß¤ËÃÍ¾å¤²¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾òÎã¤¬Äê¤á¤¿¾å¸Â³Û¤ËÃ£¤·¤¿¡£»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢25Ç¯12·î¤Î»ÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤Ç¡¢¾å¸Â³Û¤ò1500±ß¡Ê20¿Í°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎÎÁ¶â¤Ï1400±ß¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¾òÎã²þÀµ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤ËÀßÄê¤·¤¿°ìÈÌÎÁ¶âÀé±ß¤Ï¡¢ÂäÀ¸¶â»³¤ÈÆ±¤¸¤¯º½¶âºÎ¤êÂÎ¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâ¤ÎÂ¾»ÜÀß¤ËÂÊÂ¤ß¤ò¤½¤í¤¨¤ë·Á¤Ç·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£760±ß¤À¤Ã¤¿ÃÄÂÎÎÁ¶â¤â170±ß¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢930±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂäÀ¸¶â»³¤Î»³¸ý¹¬À¸½êÄ¹¤Ï¡ÖµÒÂ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÎÁ¶â¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ÏÉÔ°Â¤À¤¬»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£À¤³¦¾ðÀª¼¡Âè¤Ç¤Ïº£¸å¤â¶â¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤º¡¢Æ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤¿¤¤¡£º½¶âºÎ¤ê¤È¹£Æ»¸«³Ø¤Î¥»¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤ò¤ªÆÀ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹©É×¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°ðÍÕ¸÷¾¼¡Ë
