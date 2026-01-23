¥È¥è¥¿¡Ö¿·¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¤Ë¡ÈÈ¿¶Á»¦Åþ¡É¡ª¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ë»÷¹ç¤¦¡ª¡×¡Ö¼ñÌ£¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¥¥é¥¥é¸÷¤ë¡Ö2ÃÊ¥é¥¤¥È¡×ºÎÍÑ¡õ¡È²÷Å¬ÁõÈ÷¡É¥â¥ê¥â¥ê¡ª ¹¬¤»¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¡È¿·¡¦ÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¡É¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡Ö3Îó¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ËÂçÃíÌÜ¡ª
¥È¥è¥¿¡Ö¿·¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¤Ë¡ÈÈ¿¶Á»¦Åþ¡É¡ª
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥è¥¿¤Î¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¡£
¡¡2025Ç¯9·î2Æü¤Ë°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢SNS¤ä¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¤Ï¡¢²Á³Ê¾å¾º¤Î¾×·â¤È¤½¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¿·¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê31Ëç¡Ë
¡¡2001Ç¯¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢·»Äï¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Î¥¢¡×¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Î²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Î²Á³Ê¤Ï¤Ä¤¤¤Ë400Ëü±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö200Ëü±ßÂæ¤ÇÇã¤¨¤ë¼êº¢¤Ê5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤ÎÂåÌ¾»ì¤À¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ë¡¼¥º¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¤¿¥È¥è¥¿¤ÎÀïÎ¬¤È¡¢Ã±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë4ÂåÌÜ¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òTNGA¤Ëºþ¿·¤·¡¢Á´¼Ö3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î2025Ç¯9·î¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤Ê³°´ÑÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃæ¿È¤Î½¼¼Â¡×¤ËÃíÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ª¥×¥·¥ç¥ó°·¤¤¤À¤Ã¤¿¡ÖETC2.0¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¬¥¤¥É¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤¬Á´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤ÏÂç²èÌÌ¤Î¡Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªPlus¡×¤âÉ¸½à²½¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÍ×Ë¾¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¹½À®¤Î¸«Ä¾¤·¤â¿Þ¤é¤ì¡¢¹â³Û¤Ê¥»¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥ß¥é¡¼¡×¤ä¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÁªÂò²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÍø¤ò½Å»ë¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢À¸»º¸úÎ¨¸þ¾å¤ÈÇ¼´üÃ»½Ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤«¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¸·Áª¤µ¤ì¤¿4¿§¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥°¥ì¡¼¥É¤â¡ÖS-G¡×¤È¡ÖS-Z¡×¤Î2¼ïÎà¤Ë½¸Ìó¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢381Ëü5900±ß¤«¤é421Ëü9600±ß¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö¹âµé²½¡×¤·¤¿¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤¹â¤¤¿Íµ¤¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ëÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤ä¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤âÇã¤¨¤ë¤±¤É¡¢Âç¤¤¹¤®¤ÆÉáÃÊ»È¤¤¤Ëº¤¤ë¡£Æ»Ï©»ö¾ð¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤Ê°Õ¸«¤Ç¤¹¡£
¡¡¾å°Ì¼Ö¼ï¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤ä¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤¬µðÂç²½¡¦¹âµé²½¤ò¶Ë¤á¤¿·ë²Ì¡¢¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤È¹âµé´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¡Ö¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¼õ¤±»®¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥ª¥é¥ª¥é´é¤Ë¤ÏºÇ½é¤Ï¡Ø¤ä¤ê¤¹¤®¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸«´·¤ì¤¿¤é¸ÄÀÅª¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Í¡×¡Ö°¦¼Ö¤¬¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Î¿Í¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ç¼ñÌ£¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö°Õ³°¤È¹¥ÀÄÇ¯¤È¤«¥¤¥±¥á¥ó¤Ë»÷¹ç¤¦¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥°ÕÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Î¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢±Ô¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤ä2ÃÊ¼°¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤¤¥ï¥ë¡×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÅ»¤Ã¤¿¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥«¥Ã¥³¤è¤µ¤âµá¤á¤ëÁØ¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀÎ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¤â¤Ã¤È°Â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬Çã¤¨¤ë²Á³Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¤ò¤â¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Íµ¤¼Ö¼ï¤æ¤¨¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÍ×Ë¾¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Î°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤äÁö¹ÔÀÇ½¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÂÅÅö¤Ê²Á³Ê¡×¡Ö»Ä²ÁÀßÄê¥í¡¼¥ó¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢Ëè·î¤ÎÉéÃ´³Û¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥³¥¹¥ÈÁ´ÂÎ¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¡¢µÄÏÀ¤Ï¿¼¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷¤Î½¼¼Â¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤Î¡Ö²ÁÃÍ¡×¤È¡ÖËþÂ´¶¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤ë¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ë¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤Ê¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤½¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¡¢400Ëü±ß¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ê¤ª¡¢»ß¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£