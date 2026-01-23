¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏKTNÈÖÁÈ¿³µÄ²ñ¡¡´ÆÆÄ¤Î»×¤¤ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¿¿¼Â¤Î¥Ð¥ì¡¼¡×
¡¡KTN¥Æ¥ì¥ÓÄ¹ºê¤ÎÈÖÁÈ¿³µÄ²ñ¤¬21Æü³«¤«¤ì¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È¶å½£¡Ö¿¿¼Â¡Ê¤³¤³¤í¡Ë¤Î¥Ð¥ì¡¼¡ÁÌ¾¾¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°ºÇ¸å¤Î¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¡×¡ÊºòÇ¯11·î2Æü¸áÁ°2»þ5Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¡¢30Ê¬¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³µÄ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¶å½£Ê¸²½³Ø±à¹â¡Êº´À¤ÊÝ»Ô¡Ë¤Î½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤ÇÆüËÜ°ì15²ó¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯4·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°æ¾åÇîÌÀ´ÆÆÄ¤È¡¢ÄêÇ¯¸å¤ËÅ¾¿È¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë»ØÆ³¤·¤¿¸©Î©À¾ÈàµÏ¹â¡ÊÀ¾³¤»Ô¡Ë¤Î¥Ð¥ì¡¼Éô°÷¤È¤Îå«¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡¿³µÄ°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¡ÖÃç´Ö¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¿´¡É¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°æ¾å´ÆÆÄ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¡Öº¬ÀÏÀ¤¬Èþ²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤â»×¤Ã¤Æ»ëÄ°¤·¤¿¤¬¡¢·üÇ°¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ»úËë¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£