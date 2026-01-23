平田 研（ひらた・けん）

58 無 新

〈公約〉（1）緊急物価高騰・経済対策の実施（2）新幹線問題を必ず解決（3）「長崎こども若者未来ファンド」による子育て支援と人材育成（4）日本一共働きで子育てしやすい長崎県づくり（5）経済安全保障関連産業の振興と集積促進（6）県北知事室の設置など県北振興（7）県事業を聖域なく刷新

〈経歴〉長崎市出身。1991年、旧建設省に入省。2018年から副知事を5年間務めた。国土交通省大臣官房総括審議官などを経て復興庁統括官を25年9月に辞職。長崎市。東大卒。

筒井 涼介（つつい・りょうすけ）

32 無 新（共推）

〈公約〉（1）最低賃金1500円を目指し、賃上げした企業へ直接助成（2）中学生まで学校給食費無償化（3）子どもの医療費を助成し、窓口支払いゼロ（4）石木ダム建設を中止し、公共事業は生活密着型へ転換（5）再生可能エネルギーの普及（6）農林水産業への支援拡充（7）非核三原則の法制化を求める（8）企業団体献金の禁止

〈経歴〉原水爆禁止県協議会常任理事、民主青年同盟県委員長を経て党県常任委員。2025年に原水協県代表として核禁条約締約国会議に参加。長崎市。長崎大卒。

大石 賢吾（おおいし・けんご）

43 無 現

〈公約〉新総合計画「みんなの未来図」を進め、（1）予測困難な社会でもしなやかに活躍できる人材に育つこども施策・教育の推進（2）所得が向上する強い経済の実現（3）規制緩和やAIなど新技術実装による新しい長崎県づくり−の柱を軸に誰一人取り残さない「輝く長崎新時代」を切り拓いていきます。

〈経歴〉五島市出身。医師、医学博士。長崎大熱帯医学研究所職員、千葉大医学部付属病院医師、厚生労働省室長補佐などを経て、2022年の県知事選に出馬し、初当選。長崎市。千葉大大学院修了。