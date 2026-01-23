¡Ú½°±¡Áª2026¡Û2¶èÂç¶ú»á»Ù±ç¤ò³ÎÇ§¡¡Î©Ì±¡¢¸øÌÀ¸©ÁÈ¿¥¡¡¡ÖÃæÆ»¡×·ëÀ®¼õ¤±
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Î©Ì±¸©Ï¢´´Éô¤Ï22Æü¡¢º´²ì»Ô¤Î¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤òË¬Ìä¡¢27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¤È¤Ê¤ë½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤Î¶¨µÄ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£ÃæÆ»¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æº´²ì2¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤¹¤ë¸½¿¦Âç¶úÇî»Ö»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿°ìÊý¡¢Î©Ì±¤òÎ¥ÅÞ¤·¤ÆÃæÆ»¤Ø¤Î»²²Ã¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ëº´²ì1¶è¤Î¸½¿¦¸¶¸ý°ìÇî»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊý¸þÀ¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¨µÄ¤ÏÈó¸ø³«¡£½ªÎ»¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Âç¶ú»á¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ç¤Ë2¶è¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤È¤·¤ÆÁ°²ó½°±¡Áª¤ÈÈæ¤Ù¡¢Âç¶ú»á¤ÎÁªµó¶è¤Ç¤ÎÆÀÉ¼¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¡¢ÃæÆ»¤È¤·¤Æ¤Î¸©ÆâÈæÎãÁí¿ô¤âÁ°²ó¤ÎÎ©Ì±¤È¸øÌÀ¤Î¹ç·×ÆÀÉ¼¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤ò·Ç¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âç¶ú»á¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤ÏÂçµÞ¤®¤ÇµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤º¤ÏÃæÆ»¤È¤¤¤¦ÅÞ¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Î©Ì±¸©Ï¢¤Î»³ÅÄÀ¿°ìÏº´´»öÄ¹¤Ï¡¢¸¶¸ý»á¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤êµÄÏÀ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤ÎÃæËÜÀµ°ìÂåÉ½¤â¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÃæÆ»¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀªÎÏ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎºÇ½é¤ÎÀï¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£¸¶¸ý»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤·¤Æ¼«¼çÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊÅÄÃæÁáµª¡¢¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡Ë