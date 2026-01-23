佐賀県鳥栖市出身の俳優、木下晴香さん（26）が、鳥栖市民文化会館大ホールで4月24、25日に上演される音楽劇「コーカサスの白墨の輪」（鳥栖市、西日本新聞社など主催）に、主役として出演する。故郷での初の凱旋（がいせん）公演を前に、「主演作品で地元に帰ってくることができて感慨深く、うれしい。全力でこの作品を届けようと思うので、ぜひ文化会館に足を運んでほしい」と胸を弾ませている。

木下さんは小中学生の頃、同市を拠点に活動する劇団「キッズミュージカルTOSU」に所属。同文化会館の舞台に立ち、歌やダンス、演技力を磨いた。「小さい頃から大きなホールで人前に立つ経験をさせてもらったことは私の源。キッズミュージカルに作品作りの喜びも楽しさも教えてもらった」と振り返る。

2017年にミュージカル「ロミオ＆ジュリエット」のジュリエット役でデビュー。「レ・ミゼラブル」などミュージカルを中心に出演を重ね、ディズニーの実写映画「アラジン」ではジャスミンの日本語吹き替えを担当した。NHK大河ドラマ「べらぼう 蔦重栄華乃夢噺（つたじゅうえいがのゆめばなし）」（25年）にも出演するなど、活躍の場を広げている。

4月に上演する音楽劇「コーカサスの白墨の輪」は約80年前にドイツの劇作家ベルトルト・ブレヒトが書いた戯曲が原作。上演台本と演出を手がける瀬戸山美咲さんが未来の世界を舞台にした物語に再構成した。

木下さんは「今世を生きる私たちの胸に刺さる普遍的なテーマが詰まった作品。人間とは何か、人と人のつながりとは何か、戦争がもたらすものは何かということを観客と一緒に見つめるひとときを過ごせたらいい」と話す。

15日には鳥栖市役所を訪ね、向門慶人市長と面会。向門市長は活躍を喜び「鳥栖市としても応援していきたい。公演を楽しみにしている」とエールを送った。

音楽劇は4月24日午後6時半、同25日午後0時半開演。チケットは1月30日午前10時から一般発売する。問い合わせは、同文化会館＝0942（85）3645。（前田絵）