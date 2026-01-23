原発の安全性評価を揺るがす重大な事態だ。電力業界を挙げて信頼回復に努めなければならない。

中部電力が静岡県の浜岡原発3、4号機の再稼働に向けた審査で、データを不正操作していたことが明らかになった。原子力規制委員会は審査を白紙に戻す。

問題のデータは、原発敷地内で想定される最大の地震の揺れを示す基準地震動だ。施設の耐震設計に欠かせない。

中部電は条件の異なる20組の地震動の中から、最も平均に近い揺れを選んだと説明した。実際は揺れの数値が小さいデータだった。

規制委の山中伸介委員長が記者会見で「明らかに捏造（ねつぞう）。安全規制に対する暴挙」と批判したのはもっともだ。

浜岡原発は太平洋に面し、南海トラフ巨大地震の想定震源域に立地する。地震発生時は事故の懸念が強まる。再稼働するために揺れを過小評価するのは背信行為に等しい。

中部電では昨年、浜岡原発の安全対策工事で社内規定に反する手続きや長期間の未精算も発覚した。原発を運転する事業者としての適格性が問われる。

中部電は第三者委員会で原因を究明する。規制委は26日に中部電本店を立ち入り検査する。徹底した調査と再発防止策を求めたい。

林欣吾社長は責任を取り、大手電力でつくる電気事業連合会の会長を辞任した。業界の信頼を失墜させたのは明らかで、当然の対応だろう。中部電の組織改革でトップの責任を果たすべきだ。

今回の不正が明るみに出た端緒は規制委への外部通報だった。不正とともに審査の課題もあらわになった。

規制委は電力会社が提出するデータに基づいて審査を進める。原発の安全性は事業者が責任を持つのが原則で、正しいデータを提出することが審査の前提だ。

データは大量にあり、不正を見抜くのは容易ではない。電力会社が法令を順守するのはもちろんのこと、規制委もデータの検証方法を見直す必要があるのではないか。

中部電の不正を受け、電力会社や原子炉メーカーでつくる原子力エネルギー協議会は他の原子力事業者12社を調査した。同様の事案は確認されなかったという。

原発を巡るトラブルは後を絶たない。21日に再稼働した新潟県の東京電力柏崎刈羽原発では、燃料の核分裂を抑える制御棒を引き抜く作業中に異常を知らせる警報が鳴り、1日で原子炉を停止することになった。

福島第1原発事故後に運転を停止していた原発の再稼働が各地で進む。電力需要の増加を背景に、政府は原発を積極活用する方針だ。

原発の運転は安全を最優先しなくてはならない。原発に関わる事業者は福島事故の教訓を片時も忘れず、安全対策や運営体制に緩みがないかを厳しく点検してもらいたい。