¡¡Êä¶¯¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤â¶ì¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÊä¶¯¤¬µÞÌ³¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ÎÁèÃ¥Àï¤¤²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ£¿ô¤ÎÊÆ¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤íÆ±¤¸¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òµòÅÀ¤ËÃÖ¤¯¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤¿¡£ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤ÎÅÅ»ÒÈÇ¡Ö£Ï£Î¡¡£Ó£É¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÏÍË¾³ô¤ò´Þ¤àÂçÃÀ¤Ê¥È¥ì¡¼¥É¤òÀ®Î©¤µ¤»¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¡ÖºÇ½ÅÍ×Êä¶¯¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¤¤¿¥Ú¥é¥ë¥¿¤òàÃ¥¼èá¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£Êä¶¯¤ò½ä¤ë£Î£Ù¤Îº£¥ª¥Õ¼çÌòÁè¤¤¤Ç¤â¡¢ÄËº¨¤Î°ìÇÔ¤òµÊ¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¥é¥ë¥¿³ÍÆÀ¼ºÇÔ¤Î°ÕÌ£¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£¥³¡¼¥ë¡¢¥í¥É¥ó¤È¤¤¤¦´ÇÈÄÅê¼ê¤Ï¸Î¾ã¤«¤é¤ÎÉüµ¢ÅÓ¾å¤Ç¡¢³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÎ®Æ°Åª¡£¼ã¼êÅê¼ê¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ·×»»¤Ç¤¤ëàÀäÂÐ¼´á¤Ï¤Ò¤¤¤ÌÜ¤Ë¸«¤Æ¤âÉÔÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ú¥é¥ë¥¿¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤½¤Î¶õÇò¤òËä¤á¤ëÀÚ¤ê»¥¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¼¡¤Ê¤ëÉ¸Åª¤¬¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤À¡££²Ç¯Ï¢Â³¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µåÃÄ¤È¤ÎÄ´ÄäÌäÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¥È¥ì¡¼¥ÉÊü½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¤³¤³¤Ëà³èÏ©á¤ò¸«¤¤¤À¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¹¥¯¥Ð¥ëÁèÃ¥Àï¤â°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Æ±»ï¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ë¥Ë¡¼»á¤¬¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¹âµé¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¿§°ã¤¤¤òÁ´ÉôÇã¤¦ÉÙ¹ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÙèÙé¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤ä£Ì£Á¤ÇÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¡ÖÀ¾³¤´ß¤ÎÄë¹ñ¡×¤Î°µÅÝÅª¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ÈÊä¶¯°ÕÍß¤ÏÂ¾µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò°Ê³°¤Î²¿Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±¤¸¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¥¨¡¼¥¹¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤Ç¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬Ç»¸ü¡½¡½¡£Ì¾ÌçÉü¸¢¤ò·Ç¤²¤ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÅê¼êÊä¶¯¤Ï¡¢ÁªÂò»è¤¬¸º¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸·¤·¤¤¶ÉÌÌ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾¤»¤ë¤À¤í¤¦¡£¼¡¤Ë¾Ð¤¦¤Î¤ÏÃ¯¤«¡£¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤Î¹ÔÊý¤Ï½ªÈ×¤Î¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÆ¤Ó¶ÛÄ¥´¶¤òÂÓ¤Ó»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£