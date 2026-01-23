NY原油先物3月限（WTI）（終値）

1バレル＝59.36（-1.26 -2.08%）



ニューヨーク原油の２０２６年３月限は反落。ダボス会議に出席したトランプ米大統領が演説し、「イランは確かに話し合いを望んでおり、我々は話し合うつもりだ」と述べたことが相場を圧迫した。米空母が中東に向かっていることもあり、米国がイランを攻撃するとの観測は根強いものの、外向的な手段によって緊迫感が緩和する可能性が意識された。ただ、トランプ米大統領は、イランは核開発を再開してはならないと警告し、軍事行動も示唆した。



時間外取引で３月限は下落。通常取引開始後は５８．９６ドルまで下げ幅を広げた。



MINKABU PRESS

外部サイト