【経済指標】

【米国】

＊新規失業保険申請件数（01/11 - 01/17）22:30

結果 20.0万件

予想 20.9万件 前回 19.9万件（19.8万件から修正）



＊実質ＧＤＰ（確報値）（第3四半期）22:30

結果 4.4%

予想 4.3% 前回 4.3%（実質GDP・前期比年率)

結果 3.5%

予想 3.5% 前回 3.5%（個人消費・前期比年率)

結果 3.8%

予想 3.8% 前回 3.8%（GDPデフレータ・前期比年率)

結果 2.9%

予想 2.9% 前回 2.9%（コアPCE価格指数・前期比年率)



＊個人所得・支出（11月）00:00

結果 0.3%

予想 0.5% 前回 0.1%（個人所得・前月比)

結果 0.5%

予想 0.5% 前回 0.5%（個人支出・前月比)



＊PCE価格指数（11月）00:00

結果 0.2%

予想 0.2% 前回 0.2%（PCE価格指数・前月比)

結果 2.8%

予想 2.7% 前回 2.7%（PCE価格指数・前年比)

結果 0.2%

予想 0.2% 前回 0.2%（コアPCE価格指数・前月比)

結果 2.8%

予想 2.8% 前回 2.7%（コアPCE価格指数・前年比)



【発言・ニュース】

＊メルツ独首相

・トランプ大統領がグリーンランド買収計画を断念したことに感謝。

・欧州の結束が米国のグリーンランド計画変更を導く。

・ＮＡＴＯの欧州側は自衛能力を保持すべき。

・防衛・競争力におけるＥＵの回復力を強化する必要。

・ＮＡＴＯ維持に努める必要がある。



＊ゼレンスキー大統領

・ロシアは妥協の準備をすべき。

・明日ＵＡＥで初の三者会合を開催。

・トランプ大統領との会談は非常に良好。

・トランプ大統領のバックアップが必要。

・欧州には統合軍が必要。

・欧州は未来を議論するのが好きだが行動は避ける。

・ロシア船からグリーンランドを守る支援に準備。

・欧州は世界的な勢力となるべき。

・戦争終結文書はほぼ準備完了。

・トランプ大統領とウクライナ領空防衛を協議。

