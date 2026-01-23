»ÈÍÑºÑ¤ß¤Î¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤¬¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¥¦¥Í¥¦¥Í¤È¡Ä¡Ö60ºÐ¤«¤é¤Î¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¡×¤òÂÎ¸³¤·¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¥ì¥Ý¡¼¥È
¡¡¿Í¼êÉÔÂ¤È¸À¤ï¤ì¤Æµ×¤·¤¤¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬½¢¤¤¿¤¤»Å»ö¤Ë½¢¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç¯Îð¤¬¹â¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¾ò·ï¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤âÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔÍø¤À¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤Þ¤¸ÉôÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤Ë¡¢¡Ö´ÉÍý¿¦¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÌÌÀÜ¤ËÍî¤Á¤Þ¤¯¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥´¥ß¼ý½¸¡¢¥Û¥Æ¥ëÀ¶ÁÝ¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¡Ä´ÔÎñ¤ò²á¤®¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¿¦¼ï¤òÂÎ¸³¤·¤¿¿À´Ü»á¤¬¡¢¡È¤È¤¯¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡É¸ì¤ë»Å»ö¤È¤Ï¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤Ä¤é¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë
¡¡ÆÃÊÌ¤Ê»ñ³Ê¤ä¥³¥Í¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Ãæ¹âÇ¯¤¬°ì¤«¤é»Å»ö¤òÃµ¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤Ê¤Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÄêÇ¯´Ö¶á¤Î¿Í¤Ë¸Â¤é¤ºµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£¡¡
¡Ø60ºÐ¤«¤é¤Î¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¡Ù¡ÊHanada¿·½ñ¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¿À´ÜÏÂÅµ»á¤¬60ºÐ²á¤®¤Æ¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¿¦Ãµ¤·¤ËÄ©¤ó¤Ç¤ß¤¿ÂÎ¸³¥ë¥Ý¡£ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿»Å»ö¤Ï¡¢À¶ÁÝ¼Ö¤Ç¤Î¥´¥ß¼ý½¸¡¢¡È¤´µÙ·Æ¥¢¥ê¡É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä¥Ê¥·¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÀ¶ÁÝ¡¦¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¯¡¢²òÂÎ¶È¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÂâ¡¢ÂðÇÛ²ñ¼Ò¤Ç¤Î²ÙÊ¬¤±¡¢»³¾®²°¤Ø¤Î¿©ÎÈ±¿¤Ó¡¢Ç¾¾ã³²¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÄ´Íý¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Ç¤ÎÅ¹°÷¡¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ç¤Î·ÙÈ÷¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼Èª¤Ç¤ÎÇÀºî¶È¡Ä¡Ä¡£
¡¡60ºÐ¤«¤é¤Î¿¦Ãµ¤·¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤¿¿À´Ü¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¡¢À®²Ì¤Ê¤Éº¬·¡¤êÍÕ·¡¤êÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃø½ñ¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤Ïº£¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼µá¿¦³èÆ°¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¥Õ¥ê¡¼¤À¤«¤éÄêÇ¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤Ï¡©
¡¡¤¤¤¨¡¢¤È¤Æ¤âÀÚ¼Â¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£60ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¡¢»Å»ö¤¬·ã¸º¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍýÍ³¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¶È³¦¤Î¼ÐÍÛ²½¤ä¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö³è»úÎ¥¤ì¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤«¤é¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÇ¯¾å¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤¬»È¤¤¤Å¤é¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¥Õ¥ê¡¼¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÄêÇ¯¤Ë¶á¤¤ÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éº£¤Î»Å»ö¤À¤±¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÊÌ¤Î»Å»ö¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Î¿ô¡¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Â¿¤¯¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆùÂÎÏ«Æ¯¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡ºÇ½é¤Ë¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢60Âå¤Ë¤â¾Ò²ð¤Ç¤¤ë»Å»ö¤È¤·¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤ò»È¤¦»Å»ö¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£±¿Å¾ÌÈµö°Ê³°¤ÏÂç¤·¤¿»ñ³Ê¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁª¤ê¹¥¤ß¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤Ë¤ÏÉÑÇ¢¤ä¤ªÊ¢¤ò²õ¤·¤ä¤¹¤¤¼åÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤ÆùÂÎÏ«Æ¯¤ä¼ûÍ×¤ÎÂ¿¤¤¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤äÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾»Î¤Ï¸·¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Îµá¿Í¤Ïµ®½Å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¤¥ì¤Î¿´ÇÛ¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃ»´ü¤Îµá¿Í¤òÁª¤ó¤À¤Î¤ÇÆùÂÎÏ«Æ¯·Ï¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹´ü¤Î»Å»ö¤Ê¤é¤Ð¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Îµá¿Í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ç²è¡ÖPERFECT DAYS¡×¤ÇÌò½ê¹»Ê¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¤è¤¦¤Ê¥È¥¤¥ìÀ¶ÁÝ°÷¤Ê¤é¤Ð¤½¤Î¼åÅÀ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤ËÆÃ²½¤·¤¿µá¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢¤Þ¤¿¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢½÷À¸ÂÄê¤Îµá¿Í¤À¤Ã¤¿¤¿¤á´õË¾¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃËÀ¤¬½÷À¥È¥¤¥ì¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤òµöÍÆ¤Ç¤¤Ê¤¤½÷À¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£¤À¤«¤é¡¢¥È¥¤¥ìÁÝ½ü¤Îµá¿Í¤Ï½÷À¸ÂÄê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÕ¤ËÃËÀ¥È¥¤¥ì¤ò½÷À¤¬ÁÝ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤ÃËÀ¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½÷À¤ÏÃË½÷Î¾Êý¤Î¥È¥¤¥ì¤òÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÃËÀ¤ÏÃËÀ¥È¥¤¥ì¤·¤«ÁÝ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥´¥ß¡¢ÇÓÝõÊª¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Èò¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤«¤Ê¤ê¤Î·è¿´¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯ÂçÀÚ¤Ê»Å»ö¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¿¿Ùõ¤Ë»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Ã¯¤«¤¬¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»Å»ö¤À¤«¤é¤ä¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢ÆùÂÎÏ«Æ¯·Ï¤Î»Å»ö¾ì¤Ë¤Ï³µ¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤ª¤é¤«¤ÊÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¼¸¤é¤ì¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤â¤º¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á¤è¤¯Æ¯¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¤Ë¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇÓÝõÊª¤ä¥´¥ß¤è¤ê¤â¼Â¤ÏÅÇßÃÊª¤Î¤Û¤¦¤¬Ìñ²ð¤Ç¤¹¡£¡ÖµÙ·Æ¥¢¥ê¡×¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÀ¶ÁÝ°÷ÂÎ¸³¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÓÝõÊª¤ÏÈæ³ÓÅª¤¹¤°¤Ë¾Ã½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÇßÃÊª¤Î½¤¤¤Î¤Û¤¦¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£½÷À¤òÌµÍý¤ä¤ê¿ì¤ï¤»¤ÆÏ¢¤ì¹þ¤àÇÚ¤¬¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢ÓÒÅÇ¤ÎÌäÂê¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌÜ·â¤·¤¿¡È¾×·â¥·¡¼¥ó¡É¤ÎÉÁ¼Ì¤ÏÀ¸¡¹¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¢¤¢¡Ä¡Ä¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÂç¿Í¸þ¤±¤Î¡Ö¥ª¥â¥Á¥ã¡×¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬µ¢¤Ã¤¿¸å¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¥¦¥Í¥¦¥Í¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£¾¯¤·Á°¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤ì¤Ë¾ÃÆÇÍÑ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÊ®Ì¸¤·¤Æ¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¿¡¤¯¤Î¤¬»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡£ÁÇ¼ê¤Îºî¶È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â»þµë¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³¤äW¥ï¡¼¥¯¤â²ÄÇ½¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¿¦¾ì¤Ï¼ã¤¤½÷À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤¯¤é¾ÃÆÇ¤·¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥ª¥â¥Á¥ã¤ò»È¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¡£
¡¡º£²óÂÎ¸³¤·¤¿»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¤ÏµÙ·Æ¥¢¥ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤È¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Ï°µÅÝÅª¤Ë½÷À¤ÎÂ¿¤¤¿¦¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡ÂÎ¸³¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤È¤¯¤Ë¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆÊÌÚ¤Î»³¤ÎÊâ²Ù¡Ê¤Ü¤Ã¤«¡Ë¤È²Æì¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼Èª¤ÎÇÀºî¶È¤Ç¤¹¡£
¡¡Êâ²Ù¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¹Ô¤«¤ì¤Ê¤¤»³¾®²°¤Ë¿©ÎÈ¤ò±¿¤Ö»Å»ö¤Ç¤¹¡£²Ù¤Ï½Å¤¤¤·¡¢»³Æ»¤Ï¸±¤·¤¤¡£¾®²°¤ËÃå¤¤¤¿¤é¿©»ö¤Î½àÈ÷¤äÀöÂõ¤äÉ÷Ï¤ÁÝ½ü¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏ¤ò²á¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»³¤ËÅÐ¤ë¤Î¤Ï50Ç¯¤Ö¤ê¡£Â©¤¬ÀÚ¤ì¡¢¤á¤Þ¤¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÅÐ»³Æ»¤Ç¤Ï70Âå¤¯¤é¤¤¤Î¤´É×ÉØ¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢»³¤Ë´·¤ì¤¿¿Í¤Ê¤é¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¤ä¤ì¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î»Å»ö¤Î¤È¤¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤¹¤ë¤ÈÅöÆüÃÎ¤Ã¤ÆÀïØË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤¤Áø¶ø¤»¤º¤Ë»³¾®²°¤ËÃå¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÓÃæ¤Ë¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ê¥¯¥Þ¤ÎÇÓÝõÊª¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡ÈÀèÇÚÊâ²Ù¡É¤¬¡Ö½Ã½¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù²ü¤·¤Æ¤â¥¯¥Þ¤Ï½ÐË×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Ìë¡¢»³¾®²°¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤é¸«¾å¤²¤ëÌë¶õ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ìµ¿ô¤ÎÀ±¤¬µ±¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç±§Ãè¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²Æì¤Î¥Þ¥ó¥´¡¼Èª¤â´Å¤¯¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡¢¤ªËß¤Î½µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶õ¤»þ´Ö¤Ë±Ë¤´¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥´¡¼¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Ç°é¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤«¤Ï45ÅÙ¤Ç¤¹¡£Æþ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Âì¤Î¤è¤¦¤Ë´À¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º»¨Áð¤òÈ´¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ø¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤µ¤Ç¤¯¤é¤¯¤é¤·¤Æ¡¢ÓÒÅÇ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤ê½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¤Ç¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥´¡¼¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ì¤ÏÆ¯¤¤¤¿¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µÕ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
¡¡ÂðÇÛÊØ¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç¤Î²ÙÊ¬¤±¤È¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤ÎÅ¹°÷¤Î»Å»ö¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¤ä¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÂç¼ê´ë¶È¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÄøÅÙÂç¤¤Ê²ñ¼Ò¤ÏÏ«Æ¯´Ä¶¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÃ¯¤¬Æ¯¤¤ËÍè¤Æ¤âµ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½¢¶È»þ´ÖÆâÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¸úÎ¨¤è¤¯Æ¯¤±¤¿¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¾¾ã³²¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Û¡¼¥à¤Ç¿©»ö¤ò¤Ä¤¯¤ë»Å»ö¤â¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¿ÏÊª¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¿æÈÓ´ï¤ò¤Ï¤¸¤áÅÅµ¤¤Ç¤Î¼Ñ¿æ¤¤äÅòÀù¤ä²òÅà¤¬¼ç¤Ç¡¢Ä´Íý¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ËÍ¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯¤ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÂÎ¸³¤Î¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÆþµï¼Ô¤Î¿Í¤¬¡¢½éÆü¤«¤é¤³¤Á¤é¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¢¤ì¤³¤ìÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¿´¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¡¢´¶½ýÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¤É¤Î»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë¿¦Ãµ¤·¤ò¤¹¤ëÆ±À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë²¿¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡©
¡¡¤É¤ó¤Ê¶È¼ï¡¦¿¦¼ï¤Ç¤â¡¢í´í°¤»¤º¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¡¢Æñ°×ÅÙ¤äÂÎÎÏ¤Î¾ÃÌ×ÅÙ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÀ¶ÁÝ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¥´¥ß¤ò¼ý½¸¤¹¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ëÁ°¤Ï¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ç¡¢¤Ë¤ï¤«¤ÇÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Õ³°¤È´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢À¶ÁÝ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹ß¤ê¤¹¤ëÆ°¤¤Ï¹ø¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÜÆ°¤Ç¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¥´¥ß¤¬¾¯¤Ê¤¤Æü¤äÃÏ°è¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¡¢»Å»ö¤ÏÁá¤¯½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥Ñ¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¥´¥ß¼ý½¸¤Îµá¿Í¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢µá¿Í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤ËÄê°÷¤¬Ëä¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Áá¤¤¼Ô¾¡¤Á¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¿¦¶Èº¹ÊÌ¤ò³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ²¼¹»¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö½¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¶¹¤¤Æ»¤Ë½ÄÎóÃó¼Ö¤¹¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤¸¤ã¤Þ¤À¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡£¤Ç¤âÛ¹Í«¤Ç¤·¤¿¡£Ãë´Ö¤Î¥´¥ßÃÖ¤¾ì¤ÇÂÔ¤Ä¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ë¤Ï¡ÖËèÆü¤´¶ìÏ«ÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤¤Æü¤Ë¤ÏÎä¤¿¤¤°û¤ßÊª¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿²È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤â°ìÅÙ¥È¥é¥¤¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¤é¡¢¤ä¤ì¤½¤¦¤Ê¤é¤ÐÂ³¤±¤ë¡£¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤éÌµÍý¤»¤º¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¶È¼ï¡¦¿¦¼ï¤òÃµ¤»¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿À´ÜÏÂÅµ
1962¡Ê¾¼ÏÂ37¡ËÇ¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£»¨»ï¤ª¤è¤Ó½ñÀÒÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¡£À¯¼£¡¦·ÐºÑ¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢Ê¸³Ø¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼èºà¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÃæ¿´¤Ë¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â²»³Ú¤Ë¶¯¤¯¡¢Ãø½ñ¤Ë¡ØÉÔÆ»ÆÁ¥í¥Ã¥¯¹ÖºÂ¡Ù¤Ê¤É¡£
