あの女性芸人とは、山井祥子（エレガント人生）のこと。山井といえば、2025年9月に相方・中込悠との結婚をSNSに報告したことが記憶に新しい。「“友情結婚”や“交際0日婚”という言葉には当てはまりきらない、私たちならではの結婚。名付けるならば“エレガント婚”でしょうか」という彼女の結婚報告に、SNS上は驚きと祝福の声でいっぱいだ。

山井は、SNSで女性の“あるあるネタ”を発信しており、エレガント人生のYouTubeチャンネル登録者数は、2026年1月時点で65万人！ 多くの人に支持されているが、「コントにできるようなキレイなあるあるはマジで一部しかなくて。汚い膿みたいに溜まったあるあるが本当にパンパンなんですよ今。クサいやつが！」という。

そんな山井が語った“汚い膿みたいに溜まった独自あるある”の1つは、骨格診断やパーソナルカラー診断、MBTI診断、顔タイプ診断といった“診断”関係だ。彼女いわく、「普通にしゃべっていても、『祥子は骨格○○だからこういう服が似合うよ』とか勝手に診断される」「勝手な診断で悪口が増えている」という。また、「イジられるMBTIがある」らしく、「嘘のMBTIを言うようにしている人もいる」のだとか。

この話題に屋敷裕政（ニューヨーク）は、「太っているとか痩せているとかは言わんように気を付けるけど、診断っていう名目があったらめちゃ差別的なことも言えるというか」と反応。屋敷は、診断関係で過去に何度もイラッとしたらしい。「女子とか『めっちゃブルベだよ』って言っているとき、ずっとバカにされている気がする！」「『仲介者やったわ』って言ったら『っぽい！』とか言ってめっちゃ笑うやんか。あのとき全然おもんないねん！」などと語る彼に、スタジオ一同は笑いが止まらなかった。

なお、山井の独自あるあるエピソードは、1月19日深夜に放送されたバラエティ番組『骨までしゃぶらせて アナタだけあるある飯店』（ABCテレビ）で紹介された。

