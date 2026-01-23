・「お雑煮食べた？」の結果は…



・「お雑煮の好きな味付けは？」の結果は…

スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！今回は、お正月に食べる【お雑煮】に関するアンケート結果をまとめてみました。果たしてどのくらいの人が食べたのか…好きな味付けは？「お雑煮」にまつわるリアルな声を集めました！■今回は、「お雑煮」についてまとめてみました！E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！今回はどんな結果なんだろう…ワクワクしますね！■Q1:お雑煮食べた？1月3日に行われたアンケート、お雑煮を「食べた」が1位でした。お正月の定番として、お雑煮は多くの家庭で欠かせない存在になっており、年の始まりを感じる一杯ですね。「食べていない」が第2位。お正月に開いているお店も増え、食卓のスタイルの変化が感じられる結果となりました。3位は「後で食べる」。三が日を過ぎてから、ほっと一息、あとでゆっくり楽しむ方も多いようです。4位は少数ながら「お雑煮苦手」がランクイン。お正月はお仕事の方もいらっしゃると思いますが、半数以上の人が三が日にお雑煮を食べている結果がわかりました。■Q2:お雑煮の好きな味付けは？

・「どんなお雑煮を食べてみたい？」の結果は…

だしのうま味をいかした定番の「しょうゆ」が1位。安定の人気です。2位は上品な味わいの「すまし」。素材本来の味を楽しみたい人に支持されているようです。3位は、京都の代表的な「白みそ」がランクイン。甘みがあり品のある優しい味わいが人気です。4位は「みそ」。主に福井県で食べられているお雑煮だそう。コクがあり、寒い季節にうれしい満足感のある味付けです。■Q3:どんなお雑煮を食べてみたい？



・「お雑煮に飽きたら何食べたい？」の結果は…

■Q4:お雑煮に飽きたら何食べたい？



1位は「カレー」。お正月料理から一転、スパイスが効いた満足感のある一皿が恋しくなります。2位は「ラーメン」。さっと食べられて気分も切り替えられる一杯は、お正月のごちそうの合間に選ばれやすい存在です。3位の「ピザ」は、家族や友人とシェアしながら楽しめるメニュー。とろけるチーズがたまらない！デリバリーもあるため手軽に食べられる点が魅力といえます。4位は「パスタ」。お正月料理のあと、洋食気分の時にちょうどよく、食卓に変化を与えてくれますね。お雑煮は「お正月に欠かせない定番」でありながら、味付けや地域性、さらにはアレンジへの興味まで、実に多様な楽しみ方があることがわかる結果となりました。それぞれの家庭の味を大切にしながら、来年はいつもと少し違うお雑煮に挑戦してみたくなりますね。それでは、次回のアンケートもどうぞお楽しみに！(E・レシピ編集部)