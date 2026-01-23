ÊÆ¤Ë¡Ö·É°Õ¤¢¤ëÂÐÏÃ¡×µá¤à¡¡¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¼óÁê¤¬²ñ¸«
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¼«¼£À¯ÉÜ¼óÁê¤Ï22Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤Î¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤¬¶¨µÄ¤·¤¿¡ÖËÌ¶Ë·÷Á´ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÈÁÈ¤ß¡×¹½ÃÛ¤Î¾ÜºÙ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤ÇÊÆÀ¯¸¢¤È·ÐºÑÌÌ¤Ç¤ÎÏ¢·È¤äÊÆ·³»ö»ÜÀß¤Î³ÈÂç¡¢ÇÉÊ¼Áý¶¯¤ò¶¨µÄ¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ö¸ß¤¤¤Ë·É°Õ¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤éÂÐÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¿´ÅÔ»Ô¥Ì¡¼¥¯¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬´Ø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÃÏ²¼»ñ¸»¤ÎºÎ·¡¤ò½ä¤ê¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏ¢·È¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë¤«¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î´Ä¶ÊÝÁ´¤Î¸·¤·¤¤´ð½à¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£