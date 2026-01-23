TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¡£²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¸»ºÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÃ±½ã¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢ÏÂÊ¿·×²è¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡¢°Õ¸«¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤Ë¤è¤ë»°¼Ô²ñÃÌ¤¬23Æü¤È24Æü¤ËUAE¡á¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÏÌ¤Íè¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤­¤À¤¬¡¢º£¡¢¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¡×

¤Þ¤¿¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤ÏEU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤¬¥í¥·¥¢¤ÎÅà·ë»ñ»º¤Î³èÍÑ¤Ç¹ç°Õ¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£