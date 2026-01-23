WBC侍ジャパンの元監督・原辰徳さんが22日、第6回WBCの代表メンバーに選出された菅野智之投手についてコメントしました。

菅野投手はメジャー1年目となった2025年シーズン、オリオールズで10勝10敗と2桁勝利を達成。30試合に出場し防御率は4.64とチームの中心投手として活躍しました。

この日は飲料メーカー伊藤園の新プロジェクト発表会に登壇した原さん。トークセッションの際、菅野投手に期待するところを聞かれると「経験を持っていること、アメリカの野球はやや日本と違うルール、ピッチクロックであったり、グラウンド以外でのキャッチボールが出来ないとか、ボールの種類とか。その中で彼の経験値、教える、伝えられる選手だと思っています。もちろん先発としてもチームに必要だろうと選ばれたと思っています」と語りました。

菅野投手は現状FAとなっており、所属先が未定の中の選出となりましたが、「智之は小さい頃からよく知っているわけで、自分の行き先がまだはっきりしていないことについては多少不安はあるでしょうけど、それよりも『野球をやる』という覚悟、情熱がしっかりあるので侍ジャパンに選ばれたことは、それとは違った責任感の中で返事をしたのだと思います」とコメント。

「また、伯父としてどこかのメジャーリーグで戦う、投げる姿は見たいと思っています」と今シーズンへ期待を寄せました。