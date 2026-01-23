Photo: Adobe Stock

¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«À¸¤­¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢Ã¯¤·¤â°ìÅÙ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Øµá¤á¤Ê¤¤Îý½¬ ÀäË¾¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤Î¹¬Ê¡ÏÀ¡Ù¤À¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤¿Å¯³Ø½ñ¡Ø40ºÐ¤ÇÆÉ¤à¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¡Ù¤ÎËÝÌõÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¿Íµ¤K-POP¥°¥ë¡¼¥×IVE¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó»á¤äÇÐÍ¥¤Î¥Ï¡¦¥½¥¯¥¸¥ó»á¤¬¾Ò²ð¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¿ÍÀ¸¤Ï¶ìÄË¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢±ÞÀ¤¼çµÁ¼Ô¡Ê¥Ú¥·¥ß¥¹¥È¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤¬¹Í¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤Î¶ì¤·¤ß¤È¤Ï²¿¤«¡£ËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¿¿ÀÂåÍµ»Ò¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡Ë

¿ÍÀ¸¤Î¶ìÄË¤Ï¿Í´ÖËÜÍè¤ÎÍßË¾¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë

¡¡¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¤¡£
¡¡»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¤¡£
¡¡ÂÎÄ´¤¬°­¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¤¡£
¡¡°¦¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¤¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î³°¸«¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¤¡£

¡¡¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÀ¸¤­¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤À¡£

¡¡·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¶ì¤·¤ß¤Îº¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÁ´´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£

¡¡19À¤µª¥É¥¤¥Ä¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¡¦¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤¬¶ìÄË¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤ò¡ÖÀ¸¤­»Ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í´ÖËÜÍè¤ÎÍßË¾¤Î¤»¤¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£

Èà¤Ï¿Í´Ö¤ÎËÜÀ­¤ò¡ÖÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÕÌÜÅª¤Ê°Õ»Ö¡×¤È¸«¤Æ¡¢¤³¤Î±Ê±ó¤ËÀ¸¤­¤è¤¦¤È¤¹¤ë¸«¶­¤Î¤Ê¤¤ÍßË¾¤ÏËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿Í´Ö¤Ï¶ì¤·¤ß¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊP.30¡Ë

¡¡²¿¤«¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤«¤é¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£

¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö²¿¤âµá¤á¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¡×¤òÀ¸¤­¤ë¤Î¤â¡¢¤Ä¤é¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£

¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤

¡¡¤½¤â¤½¤â¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ÏÌµ¿ô¤ÎÍßË¾¤Î²ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Èà¤Î¸À¤¦ÍßË¾¤È¤Ï¡¢À¸Â¸¤ËÉ¬Í×¤Ê¿©Íß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿çÌ²Íß¤äÀ­Íß¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«¸Ê¼Â¸½¤Ê¤É¤âÍßË¾¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡Ãø¼Ô¤Ç´Ú¹ñ¡¦¹âÎïÂç³ØÅ¯³Ø¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¤Î¥«¥ó¡¦¥è¥ó¥¹»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£

¤³¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍßË¾¤Ë¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¤âÄã¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÍßË¾¤¬À­Íß¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÍßË¾¤Ï»×°Ô¡Ì¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡Í¤À¡£
ÍßË¾¤Î²ô¤Ç¤¢¤ë¿Í´Ö¤¬¤³¤ÎÎ¾¶ËÃ¼¤ÎÍßË¾¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¹¬Ê¡¤Ë»ê¤ëÆ»¤Ê¤Î¤À¡£¡ÊP.37¡Ë

¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡ÖÍßË¾¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£

¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¡£

¿Í´Ö¤Î¹¬Ê¡¤òË¸¤²¤ëÆó¤Ä¤ÎÅ¨¤Ï¡¢¶ìÄË¤ÈÂà¶þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¿ÍÀ¸¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î´Ö¤ò¹Ô¤­Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
³°ÌÌÅª¤Ë¤Ïº¤µç¤È·çË³¤¬¶ìÄË¤òÀ¸¤à°ìÊý¡¢°ÂÁ´¤È²á¾ê¤ÏÂà¶þ¤òÀ¸¤à¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢²¼ÁØ³¬µé¤Î¿Í¡¹¤Ïº¤µç¤Ë¤è¤ë¶ìÄË¤ÈÀä¤¨¤ºÆ®¤¦È¿ÌÌ¡¢ÉÙµ®¤ÊÀ¤³¦¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤ÏÂà¶þ¤òÁê¼ê¤ËÆ®¤¤¤ò·«¤ê¹­¤²¤ë¤Î¤À¡£¡ÊP.45¡Ë

¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡Ö¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£

¡¡¤·¤«¤·¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¶ìÄË¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÁÛÁü¤Ç¤­¤ë¤¬¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÂà¶þ¡×¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£

¡¡¤Ç¤â¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤òÁ´ÉôÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¡¢¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â°ìÄÌ¤êÂÎ¸³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡©

¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤»¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ÍÏÇ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤Ç¤­¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁË°¤­¤¬Íè¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£

¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö¤ª¶â¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¡áÍßË¾¤ò´ÊÃ±¤ËËþ¤¿¤»¤ë¤³¤È¡×¤¬¹¬Ê¡¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£

¡¡¤Ç¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¹¬Ê¡¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£

ÍßË¾¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ï¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊË­¤«¤µ¡×¤Ë¤¢¤ê

¡¡¥«¥ó¡¦¥è¥ó¥¹»á¤Ï¡Ö¶ìÄË¤ÈÂà¶þ¤Ï¡¢°ìÊý¤¬±ó¤¶¤«¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤â¤¦°ìÊý¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£

¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÆâÌÌ¤ÈÀº¿À¤ÎË­¤«¤µ¤ò¼é¤ë¤Ù¤­¤À¡£
Ë­¤«¤ÊÁÛÁüÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢Æ¬Ç¾¤Î³èÆ°ÎÏ¤¬Í¥¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢Âà¶þ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÊP.50¡Ë

¡¡ËÁÆ¬¤Ëµó¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¿Í¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÉ¾²Á¤ä°¦¾ð¡¢¤ª¶â¡¢»Å»ö¤Ê¤É¡¢³°ÉôÍ×°ø¤Ç¼«Ê¬¤òËþ¤¿¤½¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£

¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëö¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âà¶þ¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ëµõ¤·¤¤¡£

¡¡»ä¤¿¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÀ¸¤­¤Æ¤­¤¿40Âå°Ê¹ß¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¤ª¶â¤äÃÏ°Ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¡¢·ëº§¤ä½Ð»º¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤½¤ì¤é¤ÎÍ×·ï¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÖÉÔ¹¬¤À¡×¤ÈÃ²¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£

¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¶â¤ä»Å»ö¡¢·ëº§¡¢³°¸«¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤Ç¤Ïº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊË­¤«¤µ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¹¬Ê¡¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£

¡¡½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢³°ÉôÍ×°ø¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î³Ú¤·¤ß¡×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£

¡¡¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÊý¸þ¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡ÖÀ¸¤­¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£