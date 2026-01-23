¤ª¶â¡¦°¦¡¦ÃÏ°Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¿Í¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï¡©
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«À¸¤¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢Ã¯¤·¤â°ìÅÙ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Øµá¤á¤Ê¤¤Îý½¬ ÀäË¾¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤Î¹¬Ê¡ÏÀ¡Ù¤À¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤¿Å¯³Ø½ñ¡Ø40ºÐ¤ÇÆÉ¤à¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¡Ù¤ÎËÝÌõÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡£¿Íµ¤K-POP¥°¥ë¡¼¥×IVE¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó»á¤äÇÐÍ¥¤Î¥Ï¡¦¥½¥¯¥¸¥ó»á¤¬¾Ò²ð¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¿ÍÀ¸¤Ï¶ìÄË¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢±ÞÀ¤¼çµÁ¼Ô¡Ê¥Ú¥·¥ß¥¹¥È¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤¬¹Í¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤Î¶ì¤·¤ß¤È¤Ï²¿¤«¡£ËÜ½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¿¿ÀÂåÍµ»Ò¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡Ë
¿ÍÀ¸¤Î¶ìÄË¤Ï¿Í´ÖËÜÍè¤ÎÍßË¾¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë
¡¡¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¤¡£
¡¡»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¤¡£
¡¡ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¤¡£
¡¡°¦¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¤¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î³°¸«¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ä¤é¤¤¡£
¡¡¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÀ¸¤¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤À¡£
¡¡·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¶ì¤·¤ß¤Îº¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÁ´´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡19À¤µª¥É¥¤¥Ä¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¡¦¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤¬¶ìÄË¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤ò¡ÖÀ¸¤»Ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í´ÖËÜÍè¤ÎÍßË¾¤Î¤»¤¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¿¤«¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤«¤é¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö²¿¤âµá¤á¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¡×¤òÀ¸¤¤ë¤Î¤â¡¢¤Ä¤é¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤
¡¡¤½¤â¤½¤â¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤ÏÌµ¿ô¤ÎÍßË¾¤Î²ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤Î¸À¤¦ÍßË¾¤È¤Ï¡¢À¸Â¸¤ËÉ¬Í×¤Ê¿©Íß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿çÌ²Íß¤äÀÍß¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«¸Ê¼Â¸½¤Ê¤É¤âÍßË¾¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Ç´Ú¹ñ¡¦¹âÎïÂç³ØÅ¯³Ø¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¤Î¥«¥ó¡¦¥è¥ó¥¹»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
ÍßË¾¤Î²ô¤Ç¤¢¤ë¿Í´Ö¤¬¤³¤ÎÎ¾¶ËÃ¼¤ÎÍßË¾¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¹¬Ê¡¤Ë»ê¤ëÆ»¤Ê¤Î¤À¡£¡ÊP.37¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡ÖÍßË¾¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¿ÍÀ¸¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î´Ö¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
³°ÌÌÅª¤Ë¤Ïº¤µç¤È·çË³¤¬¶ìÄË¤òÀ¸¤à°ìÊý¡¢°ÂÁ´¤È²á¾ê¤ÏÂà¶þ¤òÀ¸¤à¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢²¼ÁØ³¬µé¤Î¿Í¡¹¤Ïº¤µç¤Ë¤è¤ë¶ìÄË¤ÈÀä¤¨¤ºÆ®¤¦È¿ÌÌ¡¢ÉÙµ®¤ÊÀ¤³¦¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤ÏÂà¶þ¤òÁê¼ê¤ËÆ®¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤À¡£¡ÊP.45¡Ë
¡¡Í×¤¹¤ë¤Ë¡Ö¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¶ìÄË¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÂà¶þ¡×¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤òÁ´ÉôÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â°ìÄÌ¤êÂÎ¸³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡©
¡Ö¤³¤ÎÀè¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤»¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ÍÏÇ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁË°¤¤¬Íè¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö¤ª¶â¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¡áÍßË¾¤ò´ÊÃ±¤ËËþ¤¿¤»¤ë¤³¤È¡×¤¬¹¬Ê¡¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¹¬Ê¡¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÍßË¾¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ï¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊË¤«¤µ¡×¤Ë¤¢¤ê
¡¡¥«¥ó¡¦¥è¥ó¥¹»á¤Ï¡Ö¶ìÄË¤ÈÂà¶þ¤Ï¡¢°ìÊý¤¬±ó¤¶¤«¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤â¤¦°ìÊý¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
Ë¤«¤ÊÁÛÁüÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢Æ¬Ç¾¤Î³èÆ°ÎÏ¤¬Í¥¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢Âà¶þ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¡ÊP.50¡Ë
¡¡ËÁÆ¬¤Ëµó¤²¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¿Í¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÉ¾²Á¤ä°¦¾ð¡¢¤ª¶â¡¢»Å»ö¤Ê¤É¡¢³°ÉôÍ×°ø¤Ç¼«Ê¬¤òËþ¤¿¤½¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëö¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âà¶þ¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ëµõ¤·¤¤¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿40Âå°Ê¹ß¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¤ª¶â¤äÃÏ°Ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¡¢·ëº§¤ä½Ð»º¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤ÎÍ×·ï¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÖÉÔ¹¬¤À¡×¤ÈÃ²¤¯¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ª¶â¤ä»Å»ö¡¢·ëº§¡¢³°¸«¤Ê¤É¤ÎÍ×°ø¤Ç¤Ïº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡ÖÀº¿ÀÅª¤ÊË¤«¤µ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¹¬Ê¡¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢³°ÉôÍ×°ø¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î³Ú¤·¤ß¡×¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÊý¸þ¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡ÖÀ¸¤¤ë¤Î¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£