2024Ç¯4·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö·úÀß¶È¤Î2024Ç¯ÌäÂê¡×¤«¤éÌó1Ç¯È¾¡£Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¿·úÀß¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢È³Â§ÉÕ¤¤Î»þ´Ö³°Ï«Æ¯µ¬À©¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤¬°ìµ¤¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¸½¾ì¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£OpenWork¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸½¿¦¼Ò°÷¤ÎÀ¼¤È¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢»Ä¶È»þ´Ö¤äÍµëµÙ²Ë¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡¢¤½¤·¤Æ²þ³×¤Î¸÷¤È±Æ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¡£¡ÊDiamond WEEKLY»ö¶ÈÉô¡¡ÊÔ½¸¥Á¡¼¥à¡Ë
ÍµëµÙ²Ë¾Ã²½Î¨¤ÏÌó1.3ÇÜ
¿Ê¤àÆ¯¤Êý²þ³×
¡¡¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤ë·úÀß¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬2024Ç¯4·î¤«¤é¡¢·úÀß¶È³¦¤Ë¤âÏ«Æ¯´ð½àË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ë»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¡ÖÈ³Â§ÉÕ¤¾å¸Âµ¬À©¡×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢³Æ¼Ò¤ÏÆ¯¤Êý¤Î¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À©ÅÙ³«»Ï¤«¤éÌó1Ç¯È¾¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¡¢¸½¾ì¤ÎÆ¯¤Êý¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¼Ò°÷¡¦¸µ¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¥¯¥Á¥³¥ß¥µ¥¤¥È¡ÖOpenWork¡×¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿²ñ¼ÒÉ¾²Á¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢·úÀß¶È³¦¡Ê·úÃÛ¡¦ÅÚÌÚ¡¦ÀßÈ÷¹©»ö¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Ç·îÊ¿¶Ñ¤Î»Ä¶È»þ´Ö¤¬Ìó10»þ´Ö¸º¾¯¤·¡¢ÍµëµÙ²Ë¾Ã²½Î¨¤ÏÌó1.3ÇÜ¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡Á´¶È³¦Ê¿¶Ñ¤Ç¤Ï¡¢»Ä¶È»þ´Ö¤Î¸º¾¯¤ÏÌó1»þ´Ö¡¢ÍµëµÙ²Ë¾Ã²½Î¨¤ÎÁý²Ã¤âÌó1.1ÇÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·úÀß¶È³¦¤Ç¤ÏÂ¾¶È³¦¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡Ê²¼¿Þ»²¾È¡Ë¡£
¡¡¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤«¡£
Ãí¡§¡Ö·úÀß¶È³¦¤Î·îÊ¿¶Ñ»Ä¶È»þ´Ö¡¦ÍµëµÙ²Ë¾Ã²½Î¨¿ä°Ü¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö·úÀß¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥³¥¢¿ä°Ü¡×¤ÏOpenWork¤Ë2020Ç¯1·î1Æü¡Á25Ç¯9·î30Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¸½¿¦¼Ò°÷¤Ë¤è¤ëÅê¹Æ¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¡£½¸·×ÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Åê¹Æ¿ô¤Ï¡¢·úÀß¶È³¦¤¬7726·ï¡¢Á´¶È³¦¤Ï33Ëü1786·ï¡£¡ÖÁ´¶È³¦¤È·úÀß¶È³¦¤ÎÊ¿¶Ñ¥¹¥³¥¢Èæ³Ó¡Ê2025¡Ë¡×¤Ï¡¢OpenWork¤Ë25Ç¯1·î1Æü¡Á9·î30Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¸½¿¦¼Ò°÷¤Ë¤è¤ëÅê¹Æ¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¡£½¸·×ÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Åê¹Æ¿ô¤Ï¡¢·úÀß¶È³¦¤¬1121·ï¡¢Á´¶È³¦¤Ï4Ëü9449·ï¡£¥¯¥Á¥³¥ß¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ
