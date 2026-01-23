いま世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっているのが『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書についてライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

なぜ、動けないまま時間が過ぎてしまうのか？

学生時代、世界史が好きで、ずっとアンコールワットに行きたいと思っていた。

有給休暇は取れる。貯金もある。

なのに、「一人じゃ怖い」とウジウジしていた。

ガイドブックを眺めたり、ネットで怖い体験談を読んだりしては、「やっぱり無理かも」と思い直す。

英語も話せないし、飛行機に一人で乗ったこともない。

頭の中では、不安の理由ばかりが増えていった。

「もし迷ったらどうしよう」

「トラブルに巻き込まれたら？」

頭の中で、起きるかどうかもわからない心配事が次々と浮かんでくる。

「準備が整ったら行こう」と思っているうちに、気づけば、5年が経っていた。

結局、最初は無難にツアーに参加するところから始めた。

ツアーとはいえ、自力での乗り継ぎもあり、現地集合までが果てしなく長かった。

その分、着いたときの達成感は忘れられない。

アンコールワットで朝日を見た瞬間、5年間悩んでいたことが、ウソみたいに軽くなった。

世界的ベストセラー『STOP OVERTHINKING』の教え

この1月も日本で話題となっている、全世界150万部突破のベストセラー『STOP OVERTHINKING』の著者ニック・トレントン（行動心理学修士）はこう述べている。

私たちが考えすぎに襲われるとき、行動自体を恐れているか、行動できないと感じているか、行動できることと行動すべきことを分けられないことが多い。

――『STOP OVERTHINKING』（P.233）より

不安や考えすぎが強くなると、人は行動そのものを怖がるようになる。

「行く」「やる」「決める」――その一歩を避けたくて、頭の中で準備をし続けてしまうのだ。

「今を大切にできる自分」に変わる法

そして、不安の多くはできないことに焦点を当てているときに膨らむ。

自分にはどうにもできない外部要因や、起きるかどうかも分からないトラブルを想定して、エネルギーが「考えること」に吸い取られていく。

本書は、その想像を一度脇に置き、「今の自分にできる小さなこと」を選ぶことを勧めている。それだけで、思考の流れは変わっていくのだ。

行動には完璧なタイミングなんてない。

あるのは、「できることを、今やるかどうか」だけだ。

不安をなくしてから動くのではなく、動くことで不安が薄れていく。

その小さな一歩が、思考の自由を取り戻す最初の行動になる。

本書を読んで気づいたのは、人の行動を止めているのは「行動力のなさ」ではなく、「焦点の向け先」だということ。

5年間、やりたいのに動けなかった自分を振り返ると、当時はまったく気づいていなかったが、膨大な貴重な時間を失っていたことに気づく。

できない理由を探すより、「できる形」を探す。

それだけで、動けなかった時間が、少しずつ前に進む力へと変わっていく。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です）

