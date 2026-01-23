¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡¢ÅÏÊÕ¹ä¤¬·è¾¡ÃÆ¡ª¡¡EL¥°¥ë¡¼¥×¥Õ¥§¡¼¥ºÆÍÇË¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤°
¡¡UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÆ±DFÅÏÊÕ¹ä¤òÍÊ¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¥·¥å¥È¥¥¥ë¥à¡¦¥°¥é¡¼¥Ä¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¤ë¤È¥°¥ë¡¼¥×¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¤ÎÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î»î¹ç¤ò¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤·¤¿¾åÅÄ¤¬ÀèÈ¯¤ËÉüµ¢¡£ºÇÁ°Àþ¤ËÆþ¤ê¡¢ÅÏÊÕ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤Î5Ê¬¤ËÆÀ¤¿±¦CK¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Ãæ±û¤ÎÅÏÊÕ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢Æ±Áª¼ê¤Î²¤½£Âç²ñ3ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬Àè¼ê¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÅÏÊÕ¤¬ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢¾åÅÄ¤âÁ°Àþ¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¥Þ¥¤¥Ü¡¼¥ë¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇÊ³Æ®¡£Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¾åÅÄ¤¬¤¢¤ï¤ä¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤âºî¤ê½Ð¤·¤¿¡£¾åÅÄ¤Ï61Ê¬¤Ë¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤â¤¢¤ëFW¥·¥ã¥¡¼¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¤È¸òÂå¡£¤½¤Î¸å¤Ë2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç3¡Ý0¤Î´°¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥Õ¥§¡¼¥ºÆÍÇË¤ËË¾¤ß¤ò·Ò¤¤¤À¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¼¡Àï¡¢28Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ù¥Æ¥£¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅÏÊÕ¹ä¤Îµ»¤¢¤ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¡ª
