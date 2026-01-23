◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 （22日、東京体育館）

卓球・全日本選手権は22日に、一般男子シングルスの4回戦が行われ、前回優勝の松島輝空選手や、全日本で2度優勝した経験を持つ張本智和選手らが登場しました。

松島選手は愛知工業大の鈴木颯選手にストレート勝ち、張本選手は日本大の加藤公輝選手を4-1で下し、5回戦へと駒を進めました。

そのほかにも、昨年の世界選手権で64年ぶりとなる男子ダブルス優勝を果たした篠塚大登選手、さらに前回大会ノーシードからベスト4進出と躍進を遂げた谷垣佑真選手らも4回戦を突破しました。

23日には5回戦と6回戦が行われベスト8進出者が決定します。

▽男子シングルス5回戦対戦予定・松島輝空 - 町飛鳥・野田颯太 - 茺田一輝・吉村真晴 - 坂根翔大・三部航平 - 馬渡元樹・木造勇人 - 中村光人・笠原弘光 - 龍崎東寅・吉村和弘 - 坂井雄飛・英田理志 - 張本智和・谷垣佑真 - 中野琥珀・戸上隼輔 - 松平賢二・吉山僚一 - 大島祐哉・川上流星 - 郄見真己・宇田幸矢 - 手塚 崚馬・持田陽向 - 松下大星・有延大夢 - 小林広夢・横谷 晟- 篠塚大登