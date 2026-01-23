「プロキオンＳ・Ｇ２」（２５日、京都）

長く、深い縁で結ばれている。マーブルロックは３月に定年引退を迎える西園正師と酒井のコンビ。師は「オープンを逃げ切って勝っているし、学には“ハナに行けよ”って伝えた。二分（久男）厩舎からのつながりで弟子みたいなもの。私の厩舎に３０年近く乗っているジョッキー。何か重賞を乗せたいっていうのはあったね」とうなずく。西園正厩舎のＪＲＡ７４７勝のうち７２勝を挙げる酒井は、幸と並んでトップだ。

酒井が騎手課程生徒として二分厩舎に所属した時の同厩舎の技術調教師が西園正師。調教師、騎手として同じ９８年３月にデビューし、西園正厩舎初出走のドクターブイも酒井騎乗だった。「“弟弟子だね”って言ってくれて師匠みたいな存在。二分厩舎の解散後も所属するか？と声を掛けてくれて。週末にトレセンで乗っていて乗り鞍がない時期も、スタッフに“年間６０鞍は乗せる”って言ってくれたそうです。先生がいなかったら騎手を続けられたか分からない」と酒井は感謝する。

そして、出会ったのが癖が強くて騎手泣かせのハクサンムーンだ。「京阪杯を勝った時は先生の顔を見て込み上げるものがあった。最初の恩返しかなって気がしました。ただ、Ｇ１を勝たせられなかったのは悔いが残る」と唇をかむ。トレーナー引退まで残り１カ月と少し。「気付けばもう…って感じで。一つでも多く勝ちたい」。酒井がこう力を込め、指揮官は「引退のことはあまり考えないようにしている。目の前のことを一生懸命やるだけ。寂しいけどね」と感慨深げ。強い絆で結ばれた“師弟コンビ”に注目だ。