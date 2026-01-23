「ＡＪＣＣ・Ｇ２」（２５日、中山）

栗東所属のベテラン・岩田康誠騎手（５１）＝フリー＝がこれから約１カ月間、美浦トレセンに滞在する。今週は土曜が京都、日曜が中山で騎乗するが、翌週からは府中を主戦場にする予定だ。

早速“洗礼”が待っていた。美浦入りした２０日の夜のこと。「夕飯は（牛丼チェーン店の）すき屋に行ったけど、行きも帰りも迷っちゃった」と明かしたが、これは序の口。何と宿泊する独身寮の部屋に布団が用意されていなかったというのだ。２０日夜から２１日朝にかけての美浦の気温は０度以下…。極寒の夜を過ごす羽目になったが「毛布を２枚借りて、それを敷いてダウンを着ながら寝たよ」と笑い飛ばした。ちなみに布団は２１日に届いており、今は快適な夜を過ごせているはずだ。

ＡＪＣＣは２１年のラジオＮＩＫＫＥＩ賞からタッグを組む８歳馬ノースブリッジに騎乗。追い切り後は「当週だし無理せずに行ったけど、ゴールを過ぎてからも余裕はあった。衰えは感じない」と手応えを感じている。一昨年の天皇賞・秋後に故障が判明し、昨年１１月のみやこＳで復帰。大けがを乗り越えて復活Ｖを飾れば「すごいことだよね」。強い信頼関係で結ばれた名コンビが大仕事をやり遂げてみせる。（デイリースポーツ・斎藤諒）