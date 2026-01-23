¹ç°ÕÏÈÁÈ¤ß¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷¡¡ÊÆNATO¡¢Ãæ¹ñÇÓ½ü¤â
¡¡¡Ú¥À¥Ü¥¹¡¢¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ï22Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤¬¹½ÃÛ¤·¤¿¡ÖËÌ¶Ë·÷Á´ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÈÁÈ¤ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷¤ä»ñ¸»¸¢±×¤«¤é¤ÎÃæ¹ñÇÓ½ü¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÆ±ÆüÊüÁ÷¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÊÆ¹ñ¤¬Ìµ´ü¸Â¤Ë´°Á´¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤òÆÀ¤ë¡×ÆâÍÆ¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡1951Ç¯¤ÎÊÆ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ËÉ±Ò¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÊÆ·³¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë´ðÃÏ¤òÀßÃÖ¡£¸½ºß¤ÏÊÆ±§Ãè·³´ðÃÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¤ÎÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶¨Äê¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£