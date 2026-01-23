¡¡ÃåÂØ¤¨Ãæ¤Î½÷¤Î»Ò¤ÎÆ°²è¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÄ¹ºê¸©¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤Î¡Ö¶µ»Õ¤é¤Ë¤è¤ëÅð»£¡¦¶¦Í­¥°¥ëー¥×¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÆ°²è¤òÄó¶¡¤·¤¿°ñ¾ë¸©¤ÎÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¤¬Åð»£¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©º´¡¹Ä®¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡¦µÈ±ºÇîÇ·ÍÆµ¿¼Ô(42)¤Ç¡¢21Æü¡¢¼«¸Ê¤ÎÀ­Åª¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹ÌÜÅª¤Ç¡¢ÃåÂØ¤¨Ãæ¤Î½÷¤Î»Ò¤ÎÆ°²è1ÅÀ¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡°ìÏ¢¤Î¶µ°÷¤é¤Ë¤è¤ëÅð»£¡¦¶¦Í­¥°¥ëー¥×¤ËÆ°²è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÍºÂçÍÆµ¿¼Ô(32)¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²òÀÏ¤«¤é¡¢2¿Í¤¬Æ°²è¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¥°¥ëー¥×¤È¤Î´ØÏ¢À­¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÈ±ºÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö4Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÅð»£¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£