¡¡ÃåÂØ¤¨Ãæ¤Î½÷¤Î»Ò¤ÎÆ°²è¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÄ¹ºê¸©¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤Î¡Ö¶µ»Õ¤é¤Ë¤è¤ëÅð»£¡¦¶¦Í¥°¥ëー¥×¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ËÆ°²è¤òÄó¶¡¤·¤¿°ñ¾ë¸©¤ÎÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¤¬Åð»£¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©º´¡¹Ä®¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡¦µÈ±ºÇîÇ·ÍÆµ¿¼Ô(42)¤Ç¡¢21Æü¡¢¼«¸Ê¤ÎÀÅª¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹ÌÜÅª¤Ç¡¢ÃåÂØ¤¨Ãæ¤Î½÷¤Î»Ò¤ÎÆ°²è1ÅÀ¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¥°¥ëー¥×¤È¤Î´ØÏ¢À¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µÈ±ºÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö4Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÅð»£¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
