「シン・エヴァンゲリオン劇場版」地上波初放送決定 SP企画“0223作戦”実施へ
【モデルプレス＝2026/01/23】2021年に公開され日本中を席巻した「シン・エヴァンゲリオン劇場版」が、2月23日にTBSで地上波初放送されることが決定した。
1995年のTVシリーズ放送開始以来、観る者を圧倒するストーリーと映像表現で、世界のアニメーション史を塗り替えてきた「新世紀エヴァンゲリオン」。2007年からは庵野秀明総監督が自らの手で再構築した新たな劇場版を全4作で公開。「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序」（2007年公開）、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」（2009年公開）、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q」（2012年公開）を経て、完結編として2021年に上映された4作目の「シン・エヴァンゲリオン劇場版」は、シリーズ史上最高の興行収入102.8億円、観客動員数673万人を記録。アニメ映画の枠を超え、一つの時代の区切りとして刻まれた本作が、満を持して2月23日よる7時からTBSで地上波初放送される。
2025年にTVシリーズ放送開始から30周年を迎えた「エヴァンゲリオン」シリーズは、メモリアルイヤーを祝う様々な企画を展開中。2月21日〜2月23日には、横浜アリーナにて初のフェスイベント「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」が3DAYSで開催される。横浜の街がエヴァ一色に染まる熱狂のさなか、その最終日の夜に「シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版」の地上波初放送というクライマックスを迎える。
今回の地上波初放送に向けて、TBSでは放送日当日までを盛り上げるスペシャル企画“0223作戦”を行うことが決定し、“0223作戦”ビジュアルも解禁となった。企画の詳細は後日発表となる。（modelpress編集部）
