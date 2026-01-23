そのボブ、時代遅れかも！？【40・50代】丸っと真似OK♡「大人の今っぽボブ」

定番人気のボブスタイルも、少しの工夫で「今っぽさ」に大きな違いが生まれます。丸みやくびれ、外ハネなどをプラスして、無理なく若々しい印象にアップデートしてみませんか？ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、作り込みすぎず、自然にこなれて見える「大人の今っぽボブ」をご紹介します。

くすみベージュのプチウルフボブ

明るめのくすみベージュを合わせたプチウルフボブ。トップは丸みを残してふんわりと。首元に沿うようにベースのボリュームを落としてから自然に外ハネさせることで、さりげないくびれが生まれています。ウルフ感は控えめなので強さが出にくく、軽やかさと上品さを両立できそう。

ニュアンスボブで抜け感を楽しむ

あごライン上でコンパクトにまとめたニュアンスボブ。縦にゆるく動きをつけたような毛流れが特徴で、すっきり見えるシルエットに仕上がっています。ベースの厚みは残しているため、軽くなりすぎず落ち着いた雰囲気に。外ハネを効かせることで、ラフさとこなれ感が加わり、きちんとしすぎない今っぽい表情が楽しめます。

奥行きが映えるハイライトボブ

明るめのベージュを重ねたハイライトボブ。全体をトーンアップしながらも、ベースの落ち着いた色味がほんのり残る配色で、髪に奥行きと陰影が生まれています。クセをいかしたようなゆるいニュアンスと外ハネの動きが合わさり、作り込みすぎないラフな印象に。

透明感ブランジュのボブウルフ

透明感のあるブランジュカラーが映えるボブウルフ。ストレートタッチでさらっと仕上げつつ、トップは内側へおさめ、ベースはほんのり外ハネにすることで自然なくびれを演出しています。艶感が際立つため、動きは控えめでも今っぽさがしっかり感じられます。ナチュラルで清潔感があり、大人世代でも取り入れやすいスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@amimotoki様、@acco.mama様、@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里