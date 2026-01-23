¿®¤¸¤¿¤éÂç¼ºÇÔ¡ª¡ÖÊÝ¸±¤Î´«Í¶¡×Í×Ãí°Õ¤Î¡ÈÇä¤êÊ¸¶ç¡É6¤Ä¡Ô¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬²òÀâ¡Õ
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î8³ä¤¬¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢ÊÝ¸±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¾Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÝ¸±¤ËÆþ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¡ØNEW¤è¤¤ÊÝ¸±¡¦°¤¤ÊÝ¸±2026Ç¯ÈÇ¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤ÎÃø¼Ô¡¢Ä¹ÈøµÁ¹°¤µ¤ó¡£
ÊÝ¸±¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¥È¡¼¥¯¤ÏÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¤ê¤ªÆÀ´¶¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ÊÝ¸±ÈÎÇä¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÄ¾¤Ë¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÂçÂ»¤¹¤ë´í¸±À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê½ÑÃæ¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹Èø¤µ¤ó¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¡ÈÇä¤êÊ¸¶ç¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£
¡ÚÇä¤êÊ¸¶ç¡Ê1¡Ë¡Û¡Ö²ð¸î¤Ï²¿¤«¤È¤ª¶â¤¬É¬Í×¡£²ÈÂ²¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡Ä¡×
Ãæ¹âÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ä²ð¸î¤ÎÌäÂê¡£¿Æ¤Î²ð¸î¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¤³¤Î¶ìÏ«¤ò¤ï¤¬»Ò¤Ë¤Ï¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ë»É¤µ¤ëÇä¤êÊ¸¶ç¤À¡£
¡Ö¤½¤³¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÈÇ§ÃÎ¾ÉÊÝ¸±¡É¤Ç¤¹¡£ÊÝ¾ãÈÏ°Ï¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢60ºÐ½÷À¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤¬·î1,000±ß?¤È°Â¤¯¤Ê¤ê¡¢´«Í¶¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÄ¹Èø¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤¿¤À¡¢²ð¸î¤Ë»ê¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤¬Âè1°Ì¤È¤Ï¤¤¤¨16.6¡ó¤Î³ä¹ç¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£Âè2°Ì°Ê²¼¤ÎÇ¾Â´Ãæ¡Ê16.1¡ó¡Ë¤ä¹üÀÞ¡¦Å¾ÅÝ¡Ê13.9¡ó¡Ë¤Ê¤É¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÊÝ¸±¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤À¡Ê¡Ç22Ç¯¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯²ÃÆþ¤·¤Æ¤â¡¢»È¤¨¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ö1¿Í¤Î²ð¸î¤Ë¤«¤«¤ëÁíÈñÍÑ¤ÏÊ¿¶Ñ542Ëü2,000±ß¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤è¤¯°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ê¡Ç24Ç¯ÅÙ¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡£¤À¤¬¡¢¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤«¤±¤Ê¤¤¿Í¡¢Æó¶Ë²½¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ð¸î¤Ï¡Ø¤É¤ì¤À¤±¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤«¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤É¤ì¤À¤±¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤«¡Ù¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê²ð¸î¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤«¤Ç²ð¸îÈñÍÑ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±²ÃÆþ¤ò¹Í¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê²ð¸î¤òË¾¤à¤Î¤«¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÚÇä¤êÊ¸¶ç¡Ê2¡Ë¡Û¡Ö¤¬¤ó¤ÎÀè¿Ê°åÎÅ¤Ï200Ëü¡Á300Ëü±ß¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¬¤óÊÝ¸±¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¬¤ó¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â³Û¤Ê°åÎÅÈñ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¶âÁ¬Åª¤ÊÉÔ°Â¤ò¤µ¤é¤Ë¤¢¤ª¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ¸±²ÃÆþ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡×
¼ÂºÝ¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Ç¤â¤Û¤«¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤â¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¼ýÆþ¤Î¿Í¤À¤È¡¢°åÎÅÈñ¤¬¤¿¤È¤¨·î100Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼«¸ÊÉéÃ´¤Ï·î9Ëü±ß¤Û¤É¤ÇºÑ¤à¡£Ç¯Îð¤äÇ¯¼ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉéÃ´¾å¸Â³Û¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤ÏÊÖ¶â¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Àè¿Ê°åÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¤´¤¯´õ¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ê¤É°Â¿´¤Ê¾ðÊó¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤º¡¢ÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤ë¥Ç¡¼¥¿¤À¤±¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬Åµ·¿Îã¤Ç¤¹¡×
¡ÚÇä¤êÊ¸¶ç¡Ê3¡Ë¡Û¡Ö¤¿¤Ã¤¿·î1,000±ß¤Ç¡¢200Ëü±ß¤Î»àË´ÊÝ¾ã¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¤è¡×
Äê´üÊÝ¸±¤Î¹âÎð¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¯¥»¡¼¥ë¥¹¥È¡¼¥¯¤À¡£60ºÐ½÷À¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤¬·îÌó1,000±ß¤Ê¤é¡¢¡Ö90ºÐ¤Þ¤Ç30Ç¯Ê¬¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤Ï36Ëü±ß¡£»àË´ÊÝ¾ã¤¬200Ëü±ß¤Ê¤é¤ªÆÀ¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤À¡£
¡Ö¤½¤Î·×»»¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Äê´üÊÝ¸±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ëþ´ü¤´¤È¤ËÊÝ¸±ÎÁ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
10Ç¯Ëþ´ü¤À¤È¡¢60ºÐ¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤¬·î1,000±ß¤Ç¤â¡¢70ºÐ¤Ç·î3,000±ß¤Ë¡¢80ºÐ°Ê¹ß¤Ï·î9,000±ß¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¡£
¡Ö¹¹¿·¤ÏºÇÄ¹90ºÐ¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦ÊÝ¸±¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Æ°¹¹¿·¤Ë¤è¤Ã¤Æ30Ç¯´Ö¤ÇÊ§¤¦Áí³Û¤Ï156Ëü±ß¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£³Ý¤±¼Î¤Æ¤À¤«¤é¡¢90ºÐ¤ÇÂ¸Ì¿¤Ê¤é156Ëü±ß¤¬¥à¥À¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡Ö½÷À¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï87.13ºÐ¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï0ºÐ»ù¤ÎÊ¿¶ÑÍ¾Ì¿¤À¡£º£80ºÐ½÷À¤ÎÊ¿¶ÑÍ¾Ì¿¤Ï11.83Ç¯¡Ê¡Ç24Ç¯¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê80ºÐ¤ÇÂ¸Ì¿¤Î¿Í¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç91.83ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¡£¡Ö¹¹¿·¤ÏºÇÄ¹90ºÐ¤Þ¤Ç¡×¤È¤¤¤¦ÊÝ¸±¤Ï¡¢ÂçÂ»¤Î¤â¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÚÇä¤êÊ¸¶ç¡Ê4¡Ë¡Û¡ÖÊÝ¸±ÎÁ¤Ï°ìÀ¸¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¤é°Â¿´¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö½ª¿È·¿¤Î°åÎÅÊÝ¸±¤Ê¤É¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÎ¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡ÈÊÝ¸±ÎÁ¤ò°ìÀ¸Ê§¤¨¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
50ºÐ½÷À¤¬¡¢Æþ±¡Æü³Û5,000±ß¡Ê60Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡¢¼ê½ÑµëÉÕ¶â5Ëü±ß¤Î½ª¿È·¿°åÎÅÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤È¤·¤è¤¦¡£ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï·îÌó2Àé±ß¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö°Â¤¤¡×¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
90ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤¿¾ì¹ç¡¢40Ç¯´Ö¤Ç»ÙÊ§¤¦ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï2,000±ß¡ß12¥«·î¡ß40Ç¯¡áÌó96Ëü±ß¡£60Æü´ÖÆþ±¡¤·¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Ë¤â¤é¤¨¤ëµëÉÕ¶â¤Ï¡¢5,000±ß¡ß60Æü¡Ü5Ëü±ß¡á35Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¶áÇ¯¤ÏÆþ±¡´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì²½¤Ç¡¢60Æü¤â¤ÎÄ¹´üÆþ±¡¤Ï¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¤À¡£¤½¤ì¤ò3²ó·Ð¸³¤¹¤ì¤Ð96Ëü±ß¤Î¸µ¤Ï¼è¤ì¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÚÇä¤êÊ¸¶ç¡Ê5¡Ë¡Û¡ÖÊÝ¸±¤ÇÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×
ÊÝ¸±¤ÈÅê»ñ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÊÑ³ÛÊÝ¸±¤ä³°²ßÊÝ¸±¤ÎÈÎÇä¤Ç¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¡£ÊÝ¸±¤Ë¤Ï¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Åê»ñ·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£·î¡¹¤Î³Ý¤±¶â¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤ÈÅê»ñ¿®Â÷¤Î»ñ¶â¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Î¹â¤µ¤¬Âç¤¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤À¡£
¡Ö·î2Ëü±ß¤Î³Ý¤±¶â¤Î¤¦¤Á¡¢1,700±ß¤â¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ò¼è¤ë¾¦ÉÊ¤â¡£Æ±¤¸·î2Ëü±ß¤Ê¤é³Ý¤±¼Î¤ÆÄê´üÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤¤¡¢»Ä¤ê¤òNISA¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¼ê¿ôÎÁ¤¬Äã¤¯Åê»ñ»ñ¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤é¤ÏÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬¤â¤¦¤«¤ë¾¦ÉÊ¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÝ¸±ÈÎÇä°÷¤ÎÊâ¹çµë¤â¹â¤¯¡Ö²¿¤È¤«¤·¤ÆÇä¤ê¤¿¤¤¡×ÈÎÇä°÷¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¡£
¡ÖÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬¤â¤¦¤«¤ëÊ¬¡¢ÊÝ¸±²ÃÆþ¼Ô¤¬Â»¤ò¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÚÇä¤êÊ¸¶ç¡Ê6¡Ë¡Û¡Ö¸µËÜ³ä¤ì¤»¤º¡¢¤¤¤Ä¤ä¤á¤Æ¤âÂ»¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡ÖÃù¤Þ¤ëÊÝ¸±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊÝ¸±¤é¤·¤¯¤Ê¤¤ÊÝ¸±¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¡£Ëè·î5,000±ß¤ä1Ëü±ß¤ò5Ç¯´ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¡¢¤½¤Î¸å5Ç¯´Ö¿²¤«¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ëþ´ü¶â¤¬106¡óÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÅÓÃæ²òÌó¤Ç¤âÊ§¤¤¹þ¤ó¤ÀÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÁ´³Û¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤òÂç¡¹Åª¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·î5,000±ß¤ò5Ç¯´ÖÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿30Ëü±ß¤¬¡¢¤¢¤È5Ç¯ÂÔ¤Ã¤Æ31Ëü8,000±ß¤Ë¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¶â³Û¡¢Æ±¤¸ÀÑ¤ßÎ©¤ÆÊýË¡¤Ç¡¢NISA¤Ç3¡ó±¿ÍÑ¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï37Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝ¸±¤Ç¤¹¤«¤éÊÝ¸±ÎÁ¹µ½ü¤Ë»È¤¨¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤·¤¿¤ªÆÀ´¶¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤â¤¦¤±¤Ï¾¯¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¡Ö¥É¥¢¥Î¥Ã¥¯¾¦ÉÊ¡×¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¸ÜµÒ¤È¤è¤¤´Ø·¸À¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¿¿¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¤â¤¦¤±¤ÎÂ¿¤¤ÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤òÇä¤ê¹þ¤à¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤«¤â¡£
ÊÝ¸±¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢ÃùÃß¤Ç¤Ï¤Þ¤«¤Ê¤¨¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁò¼°Âå¤òÊÝ¸±¤Ç¡×¤È¤â¤è¤¯¸À¤¦¤¬¡¢Áòµ·ÈñÍÑ¤ÏÊ¿¶Ñ118Ëü5,000±ß¤À¡Ê¡Ç24Ç¯¡¢³ùÁÒ¿·½ñ¡Ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÃùÃß¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¸±¤ËÆþ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¡¼¥ë¥¹¥È¡¼¥¯¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤º¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤«¡×¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤è¤¦¡£