Åß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬¥¼¥í±ß¡ª¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÇÏ¼¯¤É¤â¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¤ä¡×·Ð±Ä¼Ô¤ÎËÜ²»¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿½÷À­¡¢Å¾¿¦¤Ø

¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ÏÆü¡¹¤ÎÏ«Æ¯¤Ø¤ÎÊó¤¤¤À¤¬¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î¿È¾¡¼ê¤ÊÍýÍ³¤Ç¤½¤ì¤¬Æ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿ÂçºåÉÜ¤Î50Âå½÷À¡ÊÀìÌç¿¦¡Ë¤Ï¡¢
¡ÖÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡Ø£°±ß¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×
¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¼ª¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Å¾¿¦¤·¤Æ2Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤È¤¤¤¦½÷À¤À¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¡Ö°ìÅÙ¤â¡Ø¾ÞÍ¿¡Ù¤â¡Ø´üËö¼êÅö¡Ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼ÒÂ¦¤¬¼¨¤¹ÍýÍ³¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§Ä¹ÅÄ¥³¥¦¡Ë
¡ÖÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1ÅÙ¤â»Ùµë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×
»öÌ³½êÂ¦¤Ï¡¢»Ùµë¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÂç³ØÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤È¡¢³¤³°Î±³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¤È¤Æ¤â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬ÌµÍý¤È¤Î¤³¤È¡×
·Ð±Ä¼Ô¤Ë²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ë¤¬¡¢½¾¶È°÷¤ÎÂÔ¶ø¤Ë¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÅ¾²Ç¤¹¤ë»ÑÀª¤Ï¶Ã¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£Æ±Î½¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ïº£¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é1ÅÙ¤â»Ùµë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
·Ð±Ä¤¬¶ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤À¤·¤â¡¢½êÄ¹¤ÎËÜ²»¤Ï¤µ¤é¤Ë»Ä¹ó¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂç³ØÈñÍÑ¤Ï±³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤é¤·¤¤¤¬¡¢ÀÇÍý»Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤â¤ÎÇÏ¼¯¤É¤â¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Î¤ä¡Á¡×
½¾¶È°÷¤ò¡ÖÇÏ¼¯¡×¤È¸«²¼¤·¡¢ºÇ½é¤«¤éÊó¤¤¤ë°Õ»×¤Ê¤É»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÎ¼Á¤Ï¡¢Â¾¤ÎÂÔ¶øÌÌ¤Ë¤âÇ¡¼Â¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°Ç¤¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¸òÄÌÈñ¤â½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤âÌµ¤¤¡×
Îô°¤Ê´Ä¶¤æ¤¨¤Ë¡ÖÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë½÷À¤â¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖÅ¾¿¦³èÆ°Ãæ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤ËÌ¤Íè¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Îµ¢·ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
