冬のボーナス212万円でも不満「他社はもっと出ている」年収1100万円の男性が漏らした本音

物価高が続く中、冬のボーナス支給額に一喜一憂した人は多いだろう。同じ年収帯であっても、業界や会社の業績によってその明暗はくっきりと分かれるようだ。

神奈川県に住む40代の男性（専門職／年収1100万円）は、化学メーカーの知財部に勤務している。今年のボーナス額について、こう明かした。（文：篠原みつき）

「冬のボーナスが212万円、夏は196万円で少しだけアップ。同業他社をみるとうちはあまり上がっていない」

「半導体系は基本給の4.5ヶ月分」に羨望の眼差し

一般的に見れば十分な金額に思えるが、男性は冷静に業界内を分析している。

「半導体系の材料を入れている化学メーカーなどは基本給×4.5出ていると聞いた。うちは電材系の材料が弱いのでしょうがない部分もあるが、今後に期待します」

一方、納得のいかない結果に肩を落とす人もいる。千葉県に住む50代の男性（エンジニア／年収1100万円）は、医療機器のサービスエンジニアとして働いている。今年の冬のボーナスは120万円、手取りでは85万円だったという。

男性が「すっきりしない」と語るのには、ある理由があった。

「今年は期末に会社から表彰される評価を得たにもかかわらず前年からダウン。（前年は手取り90万で、その前より20万くらい下がっています）会社業績がイマイチなので仕方ないのでしょうがないけどすっきりしません」

個人の貢献が必ずしも支給額に直結しないのは、組織に属する者の宿命と言える。だが、仕事で成果を上げた直後の減額は、モチベーションに響くのも無理はない。

そんな男性にとって、ボーナスの使い道は非常に切実だ。

「使い道は私のスーツ2着、自家用車のタイヤ購入、息子2名の学費になります。私立の工業大学と高校へ通う学費の負担はなかなか……」

ボーナスの額面以上に大きいのは、それぞれの生活が抱える“事情”なのかもしれない。

