リビアングラスに騎乗した先週の日経新春杯は３着。１コーナーまでに内へ入り、位置を取り、理想的に運べたんですけどね。脚がまだありそうで伸び切れなかった感じ。力は出せたと思いますが、もうひと押しでした。

今週の水曜から美浦に来ています。追い切りで何度も足を運んでいますし、馬に乗るのはどこでも同じと思ってはいましたが、やはり慣れは必要ですね。ただ、多くの馬の調教に乗せていただきました。当面は１か月の滞在で、レースの騎乗も関東中心。その後も積極的に足を運ぶつもりです。この春は栗東も美浦も関係なく、いろいろな幅を広げていきたいと思います。

今週は土曜が京都、日曜が中山でのプレー。中山のアメリカＪＣＣはノースブリッジに騎乗します。前走のみやこＳ（１２着）は１年以上ぶりの競馬で、初のダート戦。状態の良さには手応えを感じていましたが、そんなに甘くはありませんでしたね。

今年で８歳になりますが、衰えはありません。今週のＷコースの追い切りで感触を確かめましたが、普段通りの乗りやすさで力は出せそうな状態にあります。３年前のこのレースを勝っているように舞台は合っていますからね。２歳時からほぼ手綱を託されているパートナーですし、復帰は無理かと一時は思ったほどの大きな故障を乗り越えてきてくれた２戦目。先行策からしぶとさを絞り出せば、十分にやれるはずと信じています。（ＪＲＡ騎手）