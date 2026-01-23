¡Ø¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù1200²óÆÍÇË¡¡µÇ°²ó¤Ï¡È¥¯¥Þ¡É¡¡¥Æ¥ìÅì¤Ç23ÆüÊüÁ÷
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥¬¥¤¥¢¤ÎÌëÌÀ¤±¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË ¸å10¡§00¡Á¡Ë¤¬23Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç1200²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£µÇ°¤È¤Ê¤ë²ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤³¤³¤Þ¤Ç¿Ê²½¡ªGPS¤äÈ¯¿®´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¥¯¥Þ¤òÃµ¤¹¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼
¡¡ºòÇ¯½©¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤òÃæ¿´¤ËÏ¢Æü¡¢¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤ÎÁý²Ã¤ä¡¢±Â¤È¤Ê¤ë¥É¥ó¥°¥ê¤Î¶§ºî¡¢Ãæ»³´ÖÃÏ°è¤Ç¿Ê¤à²áÁÂ²½¡¢ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Á¤Ê¤É¤ÎÍ¶°øÊª¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®¤ÎÅ°Äì¤·¤¿¥¯¥ÞÂÐºö¤òÌ©Ãå¼èºà¡£¥¯¥Þ¤È¿Í¤Î¶¦Â¸¤Î¤¢¤êÊý¤òÃµ¤ë¡£
¡¡·Ú°æÂôÄ®¤Ë¤¢¤ë¡ÖNPOË¡¿Í¥Ô¥Ã¥¥ª¡×¡£¡Ö¿Í¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤³¤È¡×¤È¡Ö¥¯¥Þ¤ÎÌîÀ¸¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¡×¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥¯¥ÞÂÐºö¤Ç³Î¼Â¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥Þ¤¬¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»öÁ°¤ËÊá³Í¤·¤ÆGPS¤äÈ¯¿®´ï¤òÉÕ¤±¤Æ´Æ»ë¡£¿¯Æþ¤·¤Æ¤¯¤ë¥¯¥Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ù¥¢¥É¥Ã¥°¤È¥Ï¥ó¥É¥é¡¼¤Ç¿¹¤Ø³Î¼Â¤ËÄÉ¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç¯´Ö800Ëü¿Í¤â¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡Ö·Ú°æÂô¡×¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤¬À¸Â©¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¿Í´Ö¤Î½»¤à¥¨¥ê¥¢¤Î½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è°Ê¾å¤ËÈï³²¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á·Ú°æÂô¤Ç¤Ï¥¯¥ÞÂÐºö¤ÎÅ°Äì¤¬¡¢¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤Î·ÐºÑ¤ò¼é¤ê¡¢ÊÌÁñÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤â°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥Ã¥¥ª¡×¤Ï¡¢¥¯¥ÞÂÐºö¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ë¿Í¤ÎÉÝ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¿Í¤Î¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£·Ú°æÂô¤Î³¹¤òµó¤²¤Æ¤ÎÃÏÆ»¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¼Â¤Ã¤¿¡È¥¯¥ÞÈï³²¥¼¥í¡É¡£¥¯¥Þ¤È¿Í¤Î¶¦Â¸¤Î¤¢¤êÊý¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÇÍ¼ï¤¬À¸Â©¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÀ¤³¦¼«Á³°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ö±âÈþÂçÅç¡×¡£¡Ö¥¢¥Þ¥ß¥Î¥¯¥í¥¦¥µ¥®¡×¤ä¡Ö¥±¥Ê¥¬¥Í¥º¥ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀäÌÇ´í×ü¼ï¤¬À¸Â©¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÀ¸ÂÖ·Ï¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼èºàÈÉ¤Ï4Ç¯Á°¤«¤é±âÈþÂçÅç¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡È¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡É¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¯¥í¥¦¥µ¥®¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È¹ñÆâ½é¡É¤Î°ìÈÌÆ»Ï©¤Î¸òÄÌµ¬À©¡£±äÄ¹Ìó12¥¥í¤Î»ÔÆ»¡Ö»°ÂÀÏºÀþ¡×¤òÌë´ÖÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢30Ê¬¤ËÊÒÂ¦£±Âæ¤À¤±¡£ÌÜÅª¤Ï¥¯¥í¥¦¥µ¥®¤ò»ö¸Î¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¡£»þÂ®¤Ï10¥¥í°Ê²¼¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¼Ö¤¬»öÁ°¤ËÍ½Ìó¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢È³¶â¤äÈ³Â§¤Ê¤É¤ÎË¡Åª¹´Â«ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Îµ¬À©¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤Î¤¬¡¢´Ä¶¾Ê½êÂ°¡Ö±âÈþÌîÀ¸À¸ÊªÊÝ¸î¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢ÎëÌÚ¿¿Íý»Ò»á¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¡Ö¸·¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¤ÎÉÔËþ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÈ³Â§¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¼ê¤Ì¤ë¤¤¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤â½Ð¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é4Ç¯¡¢¥¯¥í¥¦¥µ¥®¤ÎÀ¸Â©°è¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸ÄÂÎ¿ô¤ÏÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸òÄÌµ¬À©¤ä¥¯¥í¥¦¥µ¥®¤Ê¤ÉÀ¸ÂÖ·Ï¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥°¡¼¥¹¤Î¶î½ü³èÆ°¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÇÀºîÊªÈï³²¡£Åç¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Î¼ùÈé¤ò¥¦¥µ¥®¤¬¿©¤¤¹Ó¤é¤¹¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌîÀ¸Æ°ÊªÊÝ¸î¡×¤È¡Ö·ÐºÑ¡×¤ÎÎ¾Î©¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¿Í¤ÈÌîÀ¸¤Î¶³¦Àþ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£¡Ö±âÈþÌîÀ¸À¸ÊªÊÝ¸î¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Î¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¿¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÉ¤¦¡£
