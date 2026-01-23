木村拓哉が自身のYouTubeに「【木村さ～～ん！】木村拓哉＆Taka横並んでスープの時間「Soup Stock Tokyo」で体も心も温まりました」を更新。ONE OK ROCKのTakaが学生時代によく通っていたという「Soup Stock Tokyo」へ向かった。

（関連：【写真】木村拓哉、ONE OK ROCK Takaとスープデート 互いへの尊敬を語り合い「仲の良い兄弟みたい」「KINGの休日って感じ」）

店内に入り、メニューを選びながら「いやもうこれ何年ぶりだろう、学生の時なので、20年……やばいっすね」と感慨深げなTaka。店員にさまざまな組み合わせができることを説明されると、木村は「完全にパーティーじゃん。男二人が横並びになってスープでパーティー。スープデート？」と笑う。頼んだメニューが到着すると、ふたりでシェアしながらスープとパンを堪能した。

ふたりの仲の良さについて、木村が「価値観じゃない？」「何がかっこいいかとか、何がダセェかが近いのかも」と答えると、Takaは「ずっと見てた人ですからね」と回答。そのコメントに木村は「やめろやめろ」と少し照れくさそうな反応を見せた。終盤にもTakaは「人生何があるか分かんないすね。木村くんとSoup Stock来るって思ってないですもん」と呟き、「なかなかレアなシチュエーションですよ」「よかったバンド頑張って本当に」としみじみ。

トークはふたりの馴れ初めの話になり、木村はONE OK ROCKのライブDVDを観て、「こいつがこんなに勝負してるのに、何自分こんなところで甘ったれてんだよ」と触発されたことを明かした。一方で、Takaは「怖かったですけど番号を聞こうと思って」「ごはん連れてって下さいって図々しく」と経緯を語り、ライブで骨折した時にかき氷を食べに行こうと誘われ、救われたことを告白。当時のことを、「めちゃめちゃ普通にいらっしゃったから、今からロケでも始まんのかな？って」「お客さんがすげー並んでるところを、堂々と来るじゃないですか。マジかっけえなと思いながら」と振り返った。

最後にTakaが「今日まじ超楽しかったです」と感想を述べ、固い握手を交わしたふたり。世代を超えてリスペクトし合う両者に、コメント欄では「この2人観てるの楽しすぎる」「2人の関係素敵ですね」「スープ分け合うデート最高、、、」「Takaの後輩力が見れるのがキムタクの凄いところ」「超仲良しな兄弟に見えてきた」などの声が寄せられている。

（文＝本 手）