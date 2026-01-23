「こんな雪国初めてで」25歳陸上女子が“白銀の世界”を満喫…ファンは「にやけてしまう」「2度見してしまった」

陸上女子の山本有真が白銀の世界を満喫(C)産経新聞社

陸上女子5000メートルの代表で、2024年のパリ五輪や昨年の世界選手権東京大会にも出場した山本有真が自身のインスタグラムで、雪の中で遊ぶ姿を公開している。

【写真】「雪の似合うオシャレ女性」陸上女子・山本有真の姿をチェック

山本はインスタに「遅くなりましたが、あけましておめでとうございます お正月は長野で雪を堪能してきました」と綴ると、「夢だったサウナからの雪にダイブが叶いました 中学校のスキー合宿ぶりにスキーをしました スポーツの神様のいる戸隠神社奥社への道のりが雪道徒歩約40分?くらいで初詣レベル100でした」と、長野県の戸隠で白銀の世界を満喫したことを伝えている。

さらに「愛知出身の私からしたらこんな雪国初めてで 最高の景色と一緒に年始を迎えられて幸せでした」と感想を述べていた。

この投稿にファンからは「サウナからの雪ダイブ、夢叶ってよかったですね！」「雪の似合うオシャレ女性」「めっちゃ、可愛くて、2度見してしまった」「ゆまちゃん可愛い にやけてしまう」「今年も体調に気をつけてfightです！」「冬眠してたんだね」と、多くの反響が寄せられた。

［文／構成：ココカラネクスト編集部］