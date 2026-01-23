北朝鮮の主要な軍需工場密集地域で最近、青年層を対象とした風紀取り締まりが行われる中、青年たちがこれに強く反発したことが分かった。

平安北道のデイリーNK内部情報筋は「新年を迎え、道の青年同盟（社会主義愛国青年同盟）組織に対し、青年層の間に現れている資本主義的な” 乱れた行動”を根こそぎ一掃せよとの中央の指示が下った」とし、「これを受けて、道全域で9日から1週間にわたり集中的な取り締まりが実施された」と伝えた。

特に軍需工場が密集する地域である東倉郡、大館郡、朔州郡一帯では、他地域よりも一段と取り締まりの水準が高かったとされる。

今回の取り締まりの主なターゲットは二つで、第一に、無彩色を中心とする従来の服装規定に反し、派手な色合いのカラフルなマフラーを巻いて歩く青年たち、第二に、公衆の場や路上で人目をはばからず恋人と手をつないだり、キスをしたりするなど、大胆な愛情表現を行う青年たちである。

とりわけ北朝鮮は、軍需産業の心臓部とも言える平安北道の軍需工場密集地域の青年たちが、いわゆる「資本主義的な乱れ」に染まることを深刻な体制への脅威と見なし、年初から青年同盟組織を通じて、青年の服装や行動規範を監視・取り締まる殺伐とした雰囲気を作り出した。

こうした中、今回の取り締まりの過程で青年たちは、「元帥様（金正恩総書記）のお子さまも行事の場で父親にキスをし、親しげに振る舞っているではないか。彼女だけは許されて、私たちがそれを真似することは悪いのか」と強く抗議したと伝えられている。

取り締まりに当たった青年同盟の規察隊員たちは、「どうして最高尊厳のご一家とお前たちを同列に置くことができるのか」と叱責しながらも、青年たちの反論の論理に少なからず動揺した様子だったという。

しかし最終的に、取り締まりに引っかかった青年たちは、青年同盟から決して軽くはない処分を受けたとされる。

情報筋は、「今回の取り締まりで問題視された青年たちは、直ちに学業や業務を中止させられ、青年同盟組織に呼び出されて、強度の自己批判書を書かされた」とし、「それだけでなく、彼らの行為は居住地の人民班や親の職場にまで通報され、親たちまで子どもの教育を誤ったとして公開的に恥をかかされる、連座制的な処罰を受けた」と伝えた。