俳優の鈴木亮平（42）が22日に放送されたTBS系「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（後7・00）に出演。ホテルのプールで周囲から笑われた出来事を振り返った。

「麻布十番芸能人御用達スイーツ旅」企画に登場した鈴木。店内で「プライベートでやってしまった失敗は?」と聞かれ「僕、しっかりして見られるんですが、実際は多分人よりも圧倒的に失敗が多いタイプ」だと伝えた。

失敗談については「クロールが出来ない」と泳ぎが苦手だと告白。これにはロケで共演していた「ブラックマヨネーズ」小杉竜一、「ホンジャマカ」石塚英彦は「えぇ!?」と驚いた。

泳ぐことが苦手だったが「旅行の時、ホテルにプールがあって。誰も泳いでなかった。観光地でテンションも上がってるので、やってみようかなと思って」と決意した。

そのプールは「大体25メートルくらい」とし「今だったら大人になっていけるかもしれないと思って、クロールを始めた。始めて、息継ぎなしでいけたと思って」と泳げたことにうれしくなった。

だが、「パッと見たら、周りの人に笑われてて…」と周囲の反応に困惑。「何だろうと思ったら、僕ここからスタートしたのにここに着いていた」と真っすぐ泳いでいたつもりが左のプールサイドの壁にゴールしていたことを説明した。

続けて「右が強かったみたいで」と右肩を回しながら「半分ぐらいしかいけてなかった」と振り返った。この経験から「二度と泳がないと思いました」と心に誓ったことを明かした。